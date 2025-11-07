喪心病狂！德護理師注射過量鎮定劑謀殺10病人 只為「減輕工作量」

恐怖護理師！德國西部一家法院日前針對一起連環謀殺案進行宣判，一名在臨終病房工作的護理師被指控謀殺10名病人並試圖謀殺另外27名病人，遭判無期徒刑。這名男子身分尚未被公布，他供稱在夜班期間，竟給照顧的病患注射過量嗎啡或鎮靜劑，只為減輕工作負擔。

德國一名護理師以過量鎮定劑謀殺10名病患，遭判無期徒刑。（示意圖／PIXABAY）

這起連環謀殺事件發生在2023年12月至2024年5月期間，地點位於德國西部的醫院。檢察官向法官表示，這名護理師對需要大量護理的病人表現出「惱怒」，且明顯缺乏同情心，並指責他的行為就像「生死主宰」。

據法新社報導，檢察官認為他的罪行可能超出已確認的受害者範圍，目前正在進行開棺驗屍以尋找潛在受害者，這可能會使他再次受審。

報導指出，這名男護理師於2007年完成護理培訓後，於2020年開始在一家機構工作。

據稱，他在夜班期間為了加速病人死亡並減輕自己的工作量，給病人注射過量的嗎啡和咪達唑侖（一種強效鎮靜劑），直到2024年事蹟敗露被捕。法庭在宣判時裁定，他的行為「性質極其嚴重」，因此15年後不得提前釋放。不過他仍有權上訴。

這起案件也令人聯想起駭人聽聞的赫格爾案件。赫格爾也是一名護理師，他在1999年至2005年間，在德國北部兩家醫院以致命劑量的心臟藥物謀殺病人，導致85人死亡而被判處終身監禁。

