喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈

紅軍城告急，烏克蘭總統澤連斯基(中) 和烏軍總司令瑟爾斯基(右)指揮的大規模反攻行動。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號

[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。

烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。

川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號

這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。

烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏克蘭視該礦產協議為拉攏川普政府、確保其在對抗俄羅斯鬥爭中獲得支持的必要之舉。

澤連斯基辦公室週四表示，美國已正式向烏克蘭移交和平計畫。據瞭解該提案的人士稱，它將要求烏克蘭讓出其部隊控制的東部頓巴斯地區土地，將武裝部隊規模削減一半，並放棄關鍵類別的武器。

美俄最新的28點和平條款，依舊要求烏克蘭放棄含盧干斯克和頓涅茨克在內的烏東土地。 圖 : 新頭殼製作

澤連斯基辦公室表示：「烏克蘭總統已正式從美方收到一份草案計畫，美方評估該計畫有助於重振外交。」烏克蘭已「同意以實現戰爭公正結束的方式處理該計畫條款」，澤連斯基預計將在未來幾天與川普通話，討論「現有外交機會以及實現和平所需的關鍵點」。

白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，川普的特使威特科夫和美國國務卿魯比奧在過去一個月「悄悄」推進該和平計畫。「總統支持這一計畫。」她補充道 : 「這是對俄羅斯和烏克蘭都有利的計畫，我們相信它應被雙方接受，我們正全力推進。」

歐盟對該計畫的回應是呼籲歐洲和烏克蘭「參與」談判。「我們尚未聽到俄方任何讓步。」歐盟外交政策高級代表卡婭·卡拉斯強調。

澤連斯基透露，美國特使威特科夫（Witkoff）（右）在會談中提出烏克蘭可「讓出頓巴斯」的建議。 圖：翻攝自 X

美國的這一舉措也恰逢澤連斯基的政治地位因腐敗醜聞迅速惡化而削弱，該醜聞已迫使 2 名親信部長辭職。烏克蘭反對派團體呼籲罷免澤連斯基強大的幕僚長安德列·葉爾馬克，並要求整個政府辭職。

到目前為止，烏克蘭官員一再表示，像讓出其部隊控制領土這樣的讓步將為該國公眾所無法接受。

美國烏克蘭問題特使基斯·凱洛格對川普政府內部同僚處理俄烏問題的方式感到強烈不滿，認為同事們「已被俄羅斯的伎倆」所蒙蔽。

