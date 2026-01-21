喪權辱國還造神？楊智伃提反服貿 諷鄭麗君「黑箱代表」

行政院副院長鄭麗君（見圖）21日出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會。（陳俊吉攝）

副閣揆鄭麗君近日被綠營狂洗關稅談判有功，勸進鄭出戰台北市長。鄭麗君直呼這是考古題，她回答超過10年，而過去的回答都算數。國民黨前發言人楊智伃痛批談判結果堪稱喪權辱國，還要喪事喜辦鼓掌叫好？當年「反對黑箱」的鄭麗君去哪了？根本自打臉迴力鏢。

「立委鄭麗君證明，她就是『黑箱代表』鄭麗君！」楊智伃今(21日)發文表示，12年前鄭麗君在當立委質詢時曾說過一段話，她痛批行政獨裁、黑箱作業，直指服貿協議「簽訂前說不能講、簽訂後說不能改、不給審查」，更質問：「癱瘓國會的是誰？不是學生，是手上握有權力的總統與政府。」那時的鄭麗君，把服貿形容為一面「照妖鏡」，照出權力者的傲慢與專斷。而12年後，這面鏡子，再度出現。

楊智伃強調，只是這一次，鏡中人正是她自己！如今面對對美關稅談判，從頭到尾黑箱作業，談判過程不能說、內容不能講，全民只能像在「拆盲盒」一樣，被動等待結果揭曉。簽訂前說不能講，簽訂後說不能改，別說審查，連質疑都被貼標籤。談出來的結果，卻是堪比《馬關條約》般的喪權辱國，在野黨不能批評，只能配合造神？喪事喜辦，還要全民鼓掌叫好？

楊智伃直批，12年前，鄭麗君委員痛斥這樣的行政心態；12年後，鄭麗君副院長卻成了自己口中「妖」的那一方。面對是否參選台北市市長，她最近說這是一道「考古題」，已經回答十年了。但12年前那位堅持國會監督、反對談判簽訂黑箱的鄭麗君，到底去了哪裡？當年她說的每一句話，今天都成了狠狠打臉自己的迴力鏢，因為連自己的堅持、承諾過的原則，都可以推翻，講出的話真的不能信。

粉專「鎖綠鴉」也發文質疑，賴清德要鄭麗君去選台北市長？但她留下的爛攤子，恐怕全台灣都得幫忙收拾。從頭到尾政府都不敢說清楚「到底要開放多少、送出多少」，半導體談判被包裝成國家榮耀，實際卻是把台灣最關鍵的技術與資金一點一滴送出去。嘴上說影響不大，實際上是慢性失血；說政府只出一小部分，實際上卻是用全民的信保、銀行的錢，替少數人鋪好赴美淘金路。等到資金被掏空、產業被排擠、銀行只敢借錢給有政府背書的人時，台灣才會發現，這場「談判」根本不是為了國家，而是一場包裝成國策的賣國交易。

