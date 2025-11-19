即時中心／林耿郁報導

即將打滿四年的烏俄戰爭，再度迎來新的停戰消息，但烏克蘭可能損失慘重；根據美國提出的新方案，烏克蘭必須「割地裁軍」，並交出特定武器，換取俄羅斯停止進攻。但歐洲方面憂心，此份提案完全不顧及烏國與歐洲立場，恐怕難以成立。

全面退讓？路透社獨家報導，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基傳達訊息，希望烏國接受一份由華盛頓起草的停戰協議，內容包含割讓部分領土、削減軍隊，以及交出「特定武器」等條件；此舉若成真，代表美國決定犧牲烏克蘭利益，換取俄羅斯停止戰爭。

廣告 廣告

知情人士透露，美國的這份停戰方案，基輔方面並未參與討論；烏克蘭一名高層官員證實，他們已收到美國正在與俄羅斯討論的「和平提案」訊息，但烏克蘭被排除在外。

白宮、美國國務院雙雙拒絕回應。不過消息傳出時間點相當敏感；因為烏克蘭國會才因新一波腐敗醜聞，剛罷免能源部、司法部2名部長，使基輔的政治壓力、軍事危機同步升溫。

澤倫斯基19日赴土耳其與總統艾爾多安會晤，會後未直接提及美國的停戰方案，僅強調持久和平的關鍵，是美國維持「強而有力」的領導；只有川普與美國，才有讓這場戰爭「真正結束」的力量。

消息傳出後，烏克蘭政府公債價格大漲，反映市場認為美國主導的和談努力可能加速。

軍事打擊持續 俄「毫不鬆口」

另一方面，莫斯科方面則毫無退讓跡象，反覆要求烏克蘭不得加入北約、烏國交出俄方已占領的4州土地，並承認俄羅斯擁有主權；烏克蘭堅決拒絕上述要求。

目前俄羅斯控制約19%烏克蘭領土，並持續攻擊烏國能源設施，讓民眾難以渡過即將到來的嚴寒冬天。

同時有消息傳出，華府正在研擬讓烏克蘭「割讓部分領土」，換取美國向烏克蘭、歐洲提供強化版安全保障，以防俄羅斯未來再度進攻。

歐洲方面憂心，安全保障只是美方的空頭支票，但要求烏國裁軍、割讓土地卻是實際條款，恐把烏國逼入角落、罔顧歐洲安全，這種幾乎等同俄方要求的和平提案「不可能成立」。

美國陸軍部長Driscoll、陸軍參謀長George目前已抵達基輔，兩人預計今（20）天與澤倫斯基會面；此舉被視為美國正加強「溝通」、施壓烏國盡快停戰的訊號。

原文出處：快新聞／喪權辱國？美「烏俄停戰」方案出爐 基輔恐被迫割地裁軍

更多民視新聞報導

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 蕭美琴：立陶宛才是台灣堅實的盟友

馬克宏親迎！澤倫斯基抵達法國 將簽署「歷史性協議」

普丁睡得著嗎？高層心腹險遭做掉 俄國聯邦安全局認了

