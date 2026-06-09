喪母後陷入抑鬱 青年做環保重回社會

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家住台中潭子的36歲青年阿泰，長年獨自照顧生病的母親，母親去年底往生後，他一直無法走出低潮，甚至變得自閉、反應遲緩。所幸在慈濟人陪伴下，藉著帶他做環保以及參加慈濟活動，慢慢敞開心房。環保站成為他的另一個心靈寄託，慈濟人則成為了他的家人。。

一早來到潭子環保站，在志工張冠忠引導下，阿泰專心學習資源分類。

「這個是那邊的 對。」

動作雖然還不熟練，但他默默地做、慢慢地學。

阿泰：「紙類、紙餐盒、鋁箔、寶特瓶。」

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36歲的阿泰，過去長時間獨自照顧生病的母親，直到去年底母親往生，讓他陷入低潮，封閉自己。

阿泰：「照顧媽媽五年吧，帶她去看醫生。」

不捨阿泰一個人在家，張冠忠主動帶他來做環保，每天還幫他準備餐食。

慈濟志工 張冠忠：「我跟你講過，早上我8點半下班我會帶餐給你，早上就不要再去花錢買了，他的生活費也是被限制住了，我就跟他講說，乾脆我就帶來給你吃，也是引導他吃素這樣子。」

阿泰也跟車外出載回收，重新接觸人群與外界環境。

慈濟志工 張冠忠：「第一個目標就是說，讓他生活能夠自律，帶著他讓他能夠走出來，接觸人群這樣子。」

阿泰：「天天來生活比較充實，(開心嗎) 開心。」

透過陪伴與關懷，一步步牽引，讓阿泰慢慢走出失去母親的傷痛，重新找回生活的方向。

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