喪母照顧85歲失智父！苗可麗突崩潰爆哭 鬆吐自身「後事規劃」

記者宋亭誼／台北報導

54歲女星苗可麗演活多部八點檔「壞女人」角色，讓觀眾恨得牙癢癢，但私底下的她和家人關係緊密，為了照顧罹患帕金森氏症的父親，她更是忙得身心俱疲。苗可麗今（6）日出席伊甸基金會記者會，大方分享自身照顧經驗，不過談起與失智父親的相處，她一度淚崩說不出話。

苗可麗談父母數度淚崩。（圖／記者趙于瑩攝影）

苗可麗透露，85歲的爸爸罹患帕金森氏症逾10年，今年初因藥物副作用加重失智症狀，除了十分淺眠，半夜還會突然吵著要出門，雖然現在狀況已稍微改善，可以睡到清晨六點，但有時起床後情緒仍會不穩，會憤怒或突然陷入幻覺，整體狀況時好時壞。

面對照顧失智父的龐大壓力，苗可麗表示自己從未想過放棄，但某天爸爸生氣時卻突然用台語大罵她「無效」，讓她瞬間走心，感到非常難過，只是無論爸爸怎麼批評，她都必須繼續給爸爸滿滿的愛，努力讓自己不對他有任何情緒。

苗可麗感到人生無常，透露自己已交代女兒身後事。（圖／記者趙于瑩攝影）

苗可麗今年3月喪母，深刻體會到人生中的無常與遺憾，因此現在的她更想好好把握時間陪伴爸爸，而她其實一直不確定爸爸是否知道媽媽已經離世。苗可麗透露，爸爸鮮少主動提起媽媽，但她觀察到爸爸每天回房間時一定會先經過媽媽的床，再走到自己的床邊。

不僅如此，爸爸有次還突然主動說要坐在媽媽的位置，踩媽媽生前復健用的腳踏車，讓苗可麗忍不住躲回房間大哭。苗可麗認為，爸爸其實知道媽媽已經離世，但因害怕她難過所以鮮少提起，只能用自己的方式來懷念媽媽，不過她後來決定將腳踏車收起來，避免爸爸再度觸景傷情。

談到自己的身後事，苗可麗再度強調人生無常，表示沒有人能預料會發生什麼變故，為了不讓在世親人手忙腳亂，她坦言自己已做好準備，不僅清楚交代女兒未來不插管、不急救，連保險箱密碼都說了，苗可麗認為，人出生後就朝著死亡前進，因此她完全不忌諱談論身後事，反而認為提前安排好是個貼心的舉動。

