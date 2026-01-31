喪父又遭狂粉跟騷！金曲歌后影片現身驚見「激瘦脫相」 網心疼求：快多吃點

曹雅雯拍吃播影片分享日常，卻被粉絲發現她臉頰削瘦凹陷，紛紛擔心她的身體健康狀況。翻攝IG＠曹雅雯

台語金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓女粉絲騷擾，去年又遭逢喪父之痛，雙重打擊下讓她身心俱疲。如今她慢慢重回生活軌道，30日她在社群分享近況，卻因影片中明顯消瘦的模樣，讓大批網友心疼直喊：「怎麼越來越瘦？」紛紛擔心她的身體狀況。

曹雅雯在影片中完全素顏，還把頭髮綁起「沖天炮」以居家模樣現身。她試吃生啤酒口味的洋芋片，由於味道太還原，讓她忍不住皺眉笑說：「真的有啤酒味，尾韻還有苦苦的，甚至有涼感。」

拚命三娘工作狂 顳顎關節出問題痛得大哭

曹雅雯在工作上是出了名的「拚命三娘」，時常忙到忘記吃飯休息，導致健康頻亮紅燈。去年9月她才剛進行完顳顎微創治療，當時她感嘆：「緊繃的肌肉終於爆了，牽連顳顎關節打不開。」甚至還幽默自嘲「最後一站閻王殿。」

廣告 廣告

為了改善狀況，她另外做了圓針治療，一度痛到當場大哭，所幸經過這段時間的調養與治療，目前身體狀況已逐漸好轉。

曹雅雯這兩年經歷父喪與狂粉騷擾，身形消瘦許多。翻攝IG＠oliviarougejaloux

瘦到像病人？曹雅雯臉頰凹陷影片流出 網心疼：瘦到好可怕

影片中的曹雅雯臉型比起過往消瘦許多，引起網友熱烈討論與關切。不少人湧入留言區勸她多吃一點：「妳瘦到讓人覺得好可怕，好像生病了」、「瘦到很老，像病人」、「偶像太瘦了，稍微胖一點臉頰比較好看啦」，心疼地叮囑曹雅雯要多補充營養、快快長胖。



回到原文

更多鏡報報導

舞王基因太強！郭富城女兒練跳韓團舞 家中驚見「這設計」網驚：星二代追星最高標

母子合體成絕響！《小鬼當家》媽媽辭世享壽71歲 麥考利克金慟別「後會有期」

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了