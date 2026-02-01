喪父又遭粉絲跟蹤騷擾！曹雅雯罕露面「臉頰凹陷暴瘦」 粉絲認不出

曹雅雯臉蛋消瘦。（圖／翻攝臉書／曹雅雯）

金曲歌后曹雅雯2025年接連面對人生重大打擊，不僅父親離世，還長期遭一名新加坡粉絲跟蹤騷擾，讓她身心承受極大壓力。近半個月未更新社群動態的她，於上個月30日久違在臉書分享一段開箱新口味洋芋片的影片，卻因明顯消瘦的外貌，引發網友與粉絲熱烈討論與關心。

近期樂事洋芋片推出啤酒口味，連曹雅雯也開箱試吃寫下「在老家就是吃。樂事我服了你。」影片中，曹雅雯咬下一口後似乎因味道太過特別，忍不住皺起眉頭，隨後又拿了一片請媽媽試吃，看到媽媽瞬間變臉的反應，讓她當場笑出聲，互動相當自然溫馨。

不過，看似輕鬆日常的開箱影片，卻被不少網友注意到她的臉頰比以往更加凹陷，整體身形明顯消瘦。畫面曝光後，粉絲紛紛留言表達擔憂，直呼「妳瘦的讓人覺得好可怕，好像生病了」、「雅雯變更瘦了，要好好吃飯哦」、「肉肉的較好看，現在瘦得好像生病」、「身體一定要顧好」，甚至有人坦言第一眼「差點認不出來」。

曹雅雯去年初暴瘦，當時她透露罹患厭食症、胃食道逆流，體重從80幾斤暴瘦成50公斤，表示有在看醫生調養，仍常覺得吃東西噁心想吐，「都吃不下，連水都喝不了，而且只要喝水或吃東西，就都會吐出來。」如今又被粉絲察覺變更瘦，不禁讓人擔心她的健康狀況。

