喪父後路口拜票 張銘祐：爸爸放不下我初選

▲張銘祐喪父第3日後恢復選舉行程，回憶父親生前最放不下的就是他的議員初選。（圖／翻攝自張銘祐臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨即將啟動台北市議員初選作業，其中中正萬華區的競爭者眾，參選人張銘祐力拚出線，更是首位站路口的參選人，立委王義川原訂上週六站台相挺，惟張銘祐父喪取消行程，而事隔喪父第3日，張銘祐今（19）日回到路口拜票，稱父親最放不下就是他的初選，因此在今日恢復選舉行程，「『台派戰鬥雞』將繼續拚盡全力」。

張銘祐今日恢復選舉行程，表示父親生前最放心不下的就是他的初選，而父親總覺得自己沒有背景、沒有資源，心裡一直很愧疚，覺得沒能替他多做些什麼，但自己一直告訴父親，這條路是自己選的，要靠自己一步一腳印走出來。

張銘祐表示，服務處成立那一天，父親拖著生病的身體，悄悄坐車北上，突然出現在現場，自己當下其實是唸他的，怎麼可以這樣勉強，如今不管初選結果如何，都會拚盡全力，所以回到台北，繼續完成該做的事。

