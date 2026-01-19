喪父未停步 「台灣戰鬥雞」張銘祐帶著父親期盼續戰初選

（記者陳志仁／台北報導）力拚民進黨中正、萬華區市議員初選的張銘祐，近日遭逢父喪，父親辭世後僅第三天，他仍選擇恢復既定的選舉行程；張銘祐表示，父親生前最放心不下的正是他的初選之路，自己將帶著父親的期盼，繼續完成該做的事。

圖／張銘祐坦言父親離世後仍選擇回到台北繼續行程，並非不悲傷，而是希望完成父親最在意、也最放不下的事，「他的初選之路」。（張銘祐臉書）

「台灣戰鬥雞」張銘祐透露，父親始終擔心他沒有政治的背景與資源，對於無法給予更多協助感到愧疚，但他多次向父親表示，參選這條路是自己選擇，會靠著一步一腳印走下去；服務處成立當天，父親拖著生病的身體，悄悄坐車北上現身現場，讓他又心疼又感動。

張銘祐指出，不論初選的結果如何，他都會全力以赴，也坦言父親離世後仍選擇回到台北繼續行程，並非不悲傷，而是希望完成父親最在意、也最放不下的事，「他相信，這也是父親對他的期待！」同時也說明，兄妹已商量決定，將遵照父親生前心願，不接受奠儀、輓聯及花圈花盆。

張銘祐表示，家屬依基督教儀式低調向父親告別，相信父親已在另一個世界得到安息與永生，面對孩子時，他努力保持堅強，但獨處時仍難掩思念之情，且他深知父親最希望看到的，是他繼續向前、不輕言放棄；最後強調，會帶著家人的支持與父親的祝福，持續走完初選之路，也感謝各界的體諒與關懷。

