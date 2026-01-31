喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病

記者趙浩雲／台北報導

台語金曲歌后曹雅雯近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試生啤酒口味洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。

曹雅雯貼出在老家吃零食的畫面，並寫下：「在老家就是吃。樂事我服了你。」影片中她試吃洋芋片、表情自然，但鏡頭一曝光，立刻被粉絲注意到臉頰與身形比以往纖細不少。留言區湧入關心聲浪，「妳瘦到讓人覺得好可怕，好像生病了」、「怎麼變那麼瘦」、「稍微胖一點臉頰比較好看」、「要好好吃飯、多補充營養」，也有人心疼叮嚀她別只吃零食、要顧好身體。

曹雅雯暴瘦拍片，粉絲紛紛驚呼真的太瘦了。（圖／翻攝自臉書）

事實上，曹雅雯近一年接連承受家庭變故與外界壓力，行程也相對低調。這次分享看似輕鬆的日常，卻意外掀起粉絲擔憂，顯見大家對她的關心與牽掛。粉絲也紛紛留言打氣，希望她放慢腳步、好好休息，期待她在照顧好自己的前提下，持續用歌聲帶來力量。

