​喪父一年仍走不出 何如芸認「去年工作量少很多」吐心聲：心裡空蕩蕩

娛樂中心／綜合報導

女星何如芸經常於社群抒發生活點滴，近日在 Instagram 發布一篇長文，首度完整吐露喪父後的內心狀態。貼文曝光後，引發不少網友共鳴與關心。



何如芸父親於2024年3月因肺癌辭世，她在文中坦言，過去一年工作量突然大幅減少，讓她多了時間陪伴母親，能頻繁往返新加坡探望孩子。看似生活步調放慢，內心卻始終難以填補失去父親後的空缺。她直言，「父親離開之後，無論做什麼，心裡總是空蕩蕩的」，這份失落感並未因忙碌而消散。

何如芸回顧這幾年拚命投入工作，彷彿用成就感麻痺自己，卻始終沒有真正面對悲傷。（圖／本人提供）

回顧這幾年拚命投入工作，彷彿用成就感麻痺自己，卻始終沒有真正面對悲傷，「快樂不像真的快樂，傷心的時候卻是排山倒海壓頂而來，無力抗拒。」直到近來與孩子們像日常生活般相處，她才慢慢感受到療癒的力量。何如芸貼文中寫道，工作的成就只能短暫填補時間的空隙，真正能深刻撫慰人心的，始終還是親情。



何如芸形容，自己過去兩年彷彿活在地窖裡，如今開始想找回那個意志力堅強、永不放棄的自己。文中最觸動人心的一段，來自弟弟在聖誕節寫給她的一張卡片。中文並不流利的弟弟，卻寫了滿滿三頁，其中一句話讓她久久難以忘懷：「我希望有一天，我也能讓你覺得，你的努力、你的堅持、你的愛都沒有白費。」她展現出感性卻堅定地回應：「愛從來不會白費，它很稀少、很珍貴，卻能永植你我心中。」

