喬不定！吳宗憲、張勝德都想選宜蘭縣長 地方報請黨中央10天內再協調

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都想爭取代表國民黨參選下屆宜蘭縣長，今天國民黨宜蘭縣黨部協調未果。（合成圖片／翻攝吳宗憲、張勝德臉書）

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都想爭取代表國民黨參選下屆宜蘭縣長，兩強相爭。國民黨宜蘭縣黨部今天（27日）舉行協調會，不過經過1個多小時的會議，兩人都表達強烈參選意願，未達成共識，因此，縣黨部將報請中央10天內再開協調會。屆時若仍協調不成，將在明年農曆年前辦理初選，決定人選。

國民黨宜蘭縣黨部9人提名小組今天下午舉行協調會，中央黨部組發會也派員參加。會中，吳宗憲和張勝德都表達強烈參選意願，歷經1個多小時會議仍未達成共識。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，2人都很優秀，將報請黨中央協調，10天內再開協調會，若仍協調不成，就依黨中央規定辦初選民調，明年農曆年前決定人選，完成提名。吳張兩人也同意最後不管提名誰，另一方就全力支持。

吳宗憲和張勝德為了爭取提名，動作頻頻。吳宗憲26日晚間率先舉辦「宜蘭走新路」首場造勢，後續也將巡迴各鄉鎮宣講、掃街、舉辦座談會；張勝德則將在下週六上午10點在冬山舉辦問政懇託會，爭取支持。



