喬云當你的小甜心，陪你一起勇闖《皇者天下》

撰文／喬云 圖片／喬云提供

我是喬云也可以叫我Nina，目前從事保養品經銷還有保母工作，喜歡做接觸人群的工作，認識各行各業的朋友，了解各行各業的工作內容是很有趣的！

大學的時候學習戲劇，喜歡唱歌、喜歡表演，喜歡跟大家一起完成一個表演，用歌唱和戲劇去感動人心，我是一個很容易就被感動的人哈哈，很喜歡看戲也很喜歡聽音樂會，每次看著聽著就因為太感動而流下眼淚了。

平常最喜歡的就是唱歌、戶外踏青、還有煮飯研究食譜，我很喜歡接觸大自然，每次吸收大自然的陽光和空氣都可以讓我有一種重生的感覺。我記得國小的時候每周假日都會跟我弟弟一起玩跑跑卡丁車、俄羅斯方塊、超級瑪利歐等等的。到了國中因為課業壓力的關係，根本沒有時間可以玩這些遊戲，還是到現在開始工作後看朋友通勤時間在玩遊戲，才有讓我回憶起以前喜歡玩遊戲的心。我很喜歡有挑戰性、能突破關卡的遊戲，想把遊戲闖關成功就會腦力激盪的想盡各種方法突破，其實有好多東西是在玩遊戲上面能夠學習到的。很多時候都是朋友介紹有什麼新遊戲，我也只能抓緊一些零碎的時間去玩。

前面有講到現在只能抓緊零碎的時間來玩遊戲，剛好朋友介紹皇者天下，雖然之前沒有接觸過歷史風格的遊戲，我發現這遊戲好方便喔，不用下載任何的app只要一點開就可以玩了，超不喜歡手機下在一堆app站手機容量的，每次點開業面都會是上次最後完的進度，完全不用重來，光是這兩點就很推薦了。

《皇者天下》的領導教學都很清楚明瞭，跟著點點就能知道要做什麼任務、分派隊伍還是派將軍，搭配氣勢磅礡的音樂，還有很細緻的圖，整個很容易上手的遊戲。

《皇者天下》讓人玩不膩就是有變化的技能、屬性、武器、攻擊等等的，我講到這裡好想趕快玩下去喔哈哈哈。

以前的我皮膚很不好長了很多痘痘，看過很多醫生，用過很多各式各樣的保養品還有擦藥打針等等的，

甚至還去求神拜佛為了救我的皮膚都沒有好轉，還被別人說我的臉很噁心等等的話，中傷我的心讓我很自卑，就在我一直找一直找有什麼方法能夠讓皮膚變好時，剛好看到一套保養品可以改善任何肌膚，我就決定開始使用，也因為改善了皮膚而讓我也開始經營這份美的事業，幫助很多人的皮膚改善也幫很多人規劃事業。

人生有很多的低潮，請相信每一個安排都是最好的安排，遇見每一件事情都一定有人生必須學習的課題。我很喜歡唱歌，在一開始學唱歌也是歷經百般的困難，一直唱不好一直找不到老師說的要點，是到後來慢慢長大，接觸的人、看過經歷過的事情越多，把自己很認真地放開用心去感受才發現，原來有很多時候是我們太封閉自己了，所以遇到挫折的時候找不到出口把自己卡死而沒有辦法去化解。

我很相信緣分，我理想類型的另一半是能夠一起學習一起進步，

有上進心、責任心、會照顧我對我好的男生，在一起也是非常能夠讓我坦然做自己的人。

希望我的工作能夠繼續帶給大家漂亮的生活和臉龐，也希望我能夠把這些我喜歡的事情做得更好。

若大家喜歡我，歡迎追蹤我喔 https://www.instagram.com/nina.1219/

