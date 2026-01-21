喬任梁事件再掀風暴！喬爸報警遭駁回還傳出被毆 網怒轟：警察幹嘛的？

記者林宜君／台北報導

已故藝人喬任梁離世至今近十年，相關往事近日再度被翻出討論。（圖／翻攝自Threads）

已故藝人喬任梁離世至今近十年，相關往事近日再度被翻出討論。當年事件發生後，其父親第一時間向警方報案被駁回曝光，也讓外界重新關注那段家屬難以承受的過程。中國男星喬任梁於2016年9月在上海住處離世，得年28歲。事件發生後，警方隨即介入調查，並在完成相關程序後對外說明，確認現場並無他殺跡象，排除刑事案件可能。

喬父第一時間向警方報案被駁回。（圖／翻攝自Threads）

事發後喬爸發文老天不公。（圖／翻攝自Threads）

根據後續公開的家屬說法，喬任梁父親在事發當下曾第一時間報警，希望能進一步釐清狀況，但警方在完成初步勘查與調查後，依法判定不符合立案條件，未再另行啟動刑案偵辦程序。相關結果也已依規定向家屬說明。網傳，事發後喬的爸媽去看上海現場，當時就鬧了，結果現場就被打得很慘。網轟：「怎看都是他殺，警方都是惡魔這一邊的，當然被駁回！」、「Kimi就不可能自殺的」、「不知要警察幹嘛的？」、「大家都心知肚明」。

網轟：「怎看都是他殺，警方都是惡魔這一邊的，當然被駁回！」。（圖／翻攝自Threads）

網傳喬爸被毆打。（圖／翻攝自Threads）

喬任梁生前橫跨歌唱、戲劇與綜藝領域，曾以亮眼外型與舞台表現累積高人氣，卻也長期承受外界對藝人形象與心理狀態的高度關注與壓力。喬任梁離世後，演藝圈與粉絲群體一度陷入巨大震驚，也引發社會對心理健康議題的廣泛討論。事發多年來，喬任梁父母多次公開呼籲外界停止不實揣測與惡意傳言，希望社會能以更理性與尊重的態度看待逝者，也盼能讓家屬獲得基本的平靜與空間。

