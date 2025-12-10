喬任梁才屢傳遭虐殺！親爸突爆中毒急送醫 「震撼內幕」曝光了

娛樂中心／綜合報導

中國男星喬任梁自2016年輕生離世，至今仍有外界不斷揣測是遭到虐殺，不過喬任梁父母也多次出面闢謠。近日，喬任梁父親驚傳吃了8隻死掉的大閘蟹，導致食物中毒送醫，情況讓粉絲擔憂不已。

根據陸媒報導，喬任梁父母所經營的帳號近日釋出一段影片，透露喬任梁父親食用放置三天的大閘蟹，結果出現反覆發燒等食物中毒症狀，由於病情加重，最終緊急送醫治療，受訪時，喬父聲稱一共吃了10隻，「大約只有2~3隻是新鮮的」。

消息曝光讓許多人擔憂，紛紛表示「隔夜的螃蟹不能吃啊」、「老人家別太節儉」，而據專家指出，螃蟹死後體內的細菌會迅速增生，即使經過高溫烹調也無法破壞有毒物質，因此最好立刻食用，避免造成中毒。

喬任梁父親吃死掉大閘蟹，導致食物中毒送醫。（圖／翻攝自微博）

