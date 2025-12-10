喬任梁父中毒送醫！ 「狂嗑8隻壞死大閘蟹」虛弱模樣曝光

喬任梁的父親食用死掉的螃蟹中毒送醫。(圖／微博)

大陸男星喬任梁2016年因憂鬱症輕生離世，得年28歲，噩耗傳出震驚各界，父親為了守住他生前的品牌，一度累壞住院治療，日前又傳出壞消息，喬任梁的父親因為食用死掉的螃蟹，驚傳中毒送醫，由於病情反覆，讓外界相當擔憂。

根據陸媒報導，喬任梁父親捨不得丟掉在家存放3天的大閘蟹，為了不浪費食物，決定拿出來享用，沒想到填飽肚子後，出現發燒、嘔吐等疑似中毒的症狀，立刻就醫進行治療，原本病情逐漸好轉，沒想到晚上又開始發高燒，影片中，他吊著點滴躺在病床上，氣色相當虛弱，經旁人詢問，他表示一共吃了10隻螃蟹，其中8隻已經死掉，可見與食材不新鮮大有關聯。

廣告 廣告

影片曝光後，網友紛紛留言關切： 「隔夜的螃蟹別吃」、「做人真的別太節儉」、「就算是活的新鮮螃蟹，也不會一次吃十隻」、「喬爸爸吃的東西就別省了」、「應該是不想浪費又要拍視頻」、「好好在醫院治療休養，下次別再犯同樣的錯誤」、「天哪，不要有事阿，願平安」、「以後千萬要注意啊！平安健康最重要」。

專家表示螃蟹死掉後，體內細菌會迅速繁殖，並且產生毒素，即使用高溫烹煮，也難以完全去除，食用恐怕會出現嘔吐、腹瀉等症狀，建議煮熟的螃蟹在室溫下，不要放置超過2個小時，吃剩的切記趕緊冷藏，並且早日食用完畢。

專家表示螃蟹死掉後，體內細菌會迅速繁殖，並且產生毒素。（示意圖：shutterstock／達志）

更多中時新聞網報導

移工大遊行 籲廢藍領工作年限

羅志祥撇和經紀人祕密結婚生子

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話