喬任梁爸爸才出院「換媽媽住院」 她回憶「兒子生前體貼照料」拒絕丈夫探病

中國男星喬任梁因憂鬱症離世至今已屆9年，他的父母近年透過社群平台重拾生活，樂觀態度感動不少網友。然而，近日兩位老人的健康狀況接連傳出警訊，引發外界高度關注。據悉，喬爸爸先前因食物中毒住進加護病房（ICU），甚至一度命危，醫生通知喬媽媽簽下病危通知書；沒想到喬爸爸才剛出院，喬媽媽接著又因感染甲流高燒住院，處境令網友揪心。

喬爸吃死蟹中毒送ICU 喬媽心碎簽下病危通知

根據《紅星新聞》報導，喬爸爸先前因為捨不得丟掉8隻死掉的螃蟹，食用後導致嚴重的食物中毒，被緊急送往ICU搶救。喬媽媽在接受訪問時回憶，當時喬爸爸的情況極其危險，醫護人員甚至發出了病危通知書要求她簽署。面對突如其來的打擊，喬媽媽直言當時心急如焚，「感覺天都要塌了」，所幸喬爸爸最後化險為夷，順利康復出院。

換喬媽染甲流高燒住院 體恤丈夫拒絕探視

然而考驗並未結束，在喬爸爸出院後，喬媽媽卻接著感染甲型流感（甲流），因持續高燒不退而住進醫院。儘管身體虛弱，喬媽媽仍展現出對丈夫的深情守護，她擔心自己具備傳染性的病情會影響到剛出院、身體尚在恢復期的喬爸爸，因此堅決不讓丈夫到醫院探望或照顧。這份患難與共的夫妻情深，讓許多關注他們的網友深感動容。

懷念兒子生前體貼照料 堅強面對晚年生活規劃

身處病榻的喬媽媽也忍不住感傷，表示生病時常會想起兒子喬任梁。她憶起兒子生前非常體貼，總會細心地為她端來飯菜、準備熱水袋，那些貼心的舉動至今仍是她心中的慰藉。不過她也明白必須堅強，並強調「把自己照顧好才是第一位」。對於未來的晚年生活，兩位老人已達成初步共識，目前不打算入住養老院，而是傾向留在熟悉的家中，未來再考慮請上門護工協助生活。



