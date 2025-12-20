喬任梁雙親相繼入院！父才食物中毒病危…母「高燒不退」惹憂心
娛樂中心／綜合報導
中國男星于朦朧之死掀起外界熱議，連帶讓9年前憂鬱症輕生離世的喬任梁，死因再度掀起臆測。豈料疑雲未解，喬任梁父母就相繼入院，先是喬父本月初吃了8隻死掉的大閘蟹，食物中毒送醫；沒想到15日出院後沒隔幾天，喬母昨（19）日傳出因A型流感入院，高燒不退引發外界憂心。
根據中國媒體《紅星新聞》報導，喬任梁父親捨不得丟棄變質的大閘蟹，食物中毒住進加護病房，還一度被下達病危通知書，喬母回憶起當時心情，直言感覺天要塌了，「我特生氣，我也著急死了，就怕他出什麼大事。」如今喬母入院，擔心傳染給剛出院的喬父，堅決不讓他探望照顧。
此外，喬母坦言住院期間經常想起喬任梁，過去生病時，兒子總會貼心地準備熱水袋與飯菜，但她明白必須走出來，「因為你走不出，誰來照顧你？」她也透露，未來與喬父暫不考慮入住養老院，但會評估請看護協助生活起居。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
