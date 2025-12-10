喬任梁離世9年死因仍存疑 父親驚傳緊急送醫！病因曝光「醫生說挺嚴重」

喬任梁（右）父親驚傳住院。翻攝微博

中國男星喬任梁2016年9月16日離世，今年于朦朧離奇墜樓身亡，讓喬任梁死因也再被討論。而喬任梁的父母經常在社群上分享生活近況，近日爆出爸爸吃了8隻死蟹而食物中毒住院。

喬任梁父母社群上發布的影片中指出，「喬老爺」發高燒又嘔吐，因為反覆發燒緊急送醫，「醫生說挺嚴重，要住院」。據悉他吃了存放3天的螃蟹，且共吃了10隻，大概有8隻都不新鮮。

喬任梁爸爸吃螃蟹食物中毒。翻攝微博

于朦朧死因疑點重重 喬任梁也曾傳生前遭虐

喬任梁與于朦朧是同一家經紀公司，因于朦朧墜樓疑點重重，生前疑似遭虐待，喬任梁的死因也再被討論，認為他生前可能也遭到虐待。當時經紀公司稱喬任梁因抑鬱症輕生，父母也沒有異議，但仍止不住各種謠言。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



