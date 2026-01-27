喬傑立大將吳權浩今告別式 孫德榮、小刀現身慟別

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾任喬傑立宣傳經理、一手帶過 5566 與 K ONE 等當紅團體的知名製作人「Simon」吳權浩(三哥)，本月15日因胰臟癌不敵病魔辭世，享年50多歲。今(27日)於台北市立懷愛館舉行告別式，孫德榮與5566成員「小刀」彭康育現身靈堂，送別這位昔日並肩作戰的「最強左右手」。

孫德榮、小刀送別吳權浩。(記者傅茗渝攝)

孫德榮受訪時神色哀傷，他透露吳權浩罹病後一直積極化療，病情一度好轉，「我幫他查過，胰臟癌只有5%的存活率，本來以為他度過那一關了，沒想到後來病情直轉直下。」談起這位昔日的頭號大將，孫德榮給予極高評價，甚至半開玩笑地說：「他就是第二個孫總。」

廣告 廣告

孫德榮、小刀一同到吳權浩告別式。(記者傅茗渝攝)

小刀也悼念這位看著他們成長的幕後功臣，感性表示，當年大家一起「東征西討」，感情非常深厚。他形容吳權浩在工作上是典型的「拼命三郎」，只要是為了藝人，絕對是使命必達。小刀對著天上的「三哥」喊話：「他今天任務完成了，對大家都有交代了。希望他在天上能繼續帥氣、瀟灑，不要再有病痛，開開心心的。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

最後的安可！曹西平告別式眾星送最後一程 跑馬燈「嗶嗶聲藏洋蔥」

霍諾德攻頂101才落幕！賈永婕突脫口「我要退休了」 董座去留內情全攤開

批霍諾德爬101公然踐踏職安被罵翻 工傷協會今再發7點聲明回應

