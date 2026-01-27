喬傑立經紀人Simon胰臟癌逝！孫德榮、小刀現身告別式不捨「別再有病痛」

小刀（左）、孫德榮（右）現身告別式。李鍾泉攝

喬傑立經紀人Simon（吳權浩）日前癌逝，享年52歲。過去他和孫德榮、5566、K ONE等當紅團體都有過交情，今（27日）舉辦告別式，孫德榮、5566團員小刀（彭康育）、Energy團員Toro、K ONE團員Gino、資深藝人蜆仔都現身靈堂，送別這位昔日戰友。

孫德榮表示，Simon確診癌症後一直積極做化療，原本一度好轉，「我幫他查過，胰臟癌只有5%的存活率，本來以為他度過那一關了，沒想到後來病情直轉直下。」他也感慨，對方就像是自己第2個孫子。

廣告 廣告

一旁的小刀透露，當年大家一起工作累積了革命情感，Simon在工作上就是拚命三郎，只要為了藝人都在所不惜，他向Simon喊話：「他今天任務完成了，對大家都有交代了。希望他在天上能繼續帥氣、瀟灑，不要再有病痛，開開心心的。」

小刀、孫德榮感念Simon生前貢獻。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

送別曹西平最後一程！龍千玉淚崩「他不想看到我哭」：到現在都覺得像一場夢

黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮

2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻