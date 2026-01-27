喬傑立「第2個孫總」吳權浩告別式 孫德榮、小刀、Toro慟別哀悼

知名經紀人吳權浩（Simon)27日告別式。（林奕如攝）

知名經紀人、喬傑立娛樂宣傳部經理吳權浩（Simon）14日因胰臟癌病逝，享年52歲。家屬27日在台北市懷愛館至忠一廳舉行告別式。孫德榮到場哀悼，表示他是「第二個孫總」使命必達，痛心他的病情一點有好轉，「我查存活率5%，我以為他就是那5%。」

小刀也表示，「他是拼命三郎，跟著56東奔西波，現在任務完成，他是很瀟灑一個人，希望在天上繼續帥氣。」Toro一身黑衣現身哀悼，他透露去年有請Simon幫忙簽書會，「應該是他生前最後一場簽書會，那時的他狀況蠻好，他是不會把病況告知。」他也說，很多朋友整理照片，追憶跟Simon哥相處一切。

孫德榮（右）、小刀悼念前經紀人Simon。（陳俊吉攝）

Toro不捨悼念前經紀人。（池宗玲攝）

Simon的妹妹代表家屬致詞，她喊哥哥小名「寶寶」是全家人的寶寶，也說哥哥人緣很好，大家都向她說哥哥的好，「在哥哥生命最後半年，慶幸我們相處沒有遺憾，常說我愛你，我會繼續帶著你的精神跟媽媽活下去。」

Gino提及過往，忍不住眼眶泛紅。（池宗玲攝）

Gino紅眼眶追憶跟Simon相處點滴，他表示，「之前Simon當我經紀人，隔20年再合作，之後他胰臟癌初期，勸他好好休息，中間有一段時間轉好，去年狀況直轉直下。我是少數榮總去探病，他是真的很辛苦，瘦了2、30公斤，約好之後一起運動，沒想到接到離開消息，對他來說是解脫，他有好人緣，今天幕前幕後的人都來送他。」

