喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃

記者林汝珊／台北報導

韓國女星宋慧喬有著亮麗的外貌，當年憑藉《順風婦產科》打開知名度，後續接連演出《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》等戲讓她的演藝事業更上一層樓，近日她造型大變，眉上瀏海配上耳下澎澎捲髮，引起熱烈討論。

宋慧喬蓬鬆微卷短髮造型獲讚。（圖／翻攝自IG）

宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。

照片曝光後，立刻在網上掀起討論，紛紛狂讚：「根本精靈本尊」、「完全是日本雜誌模特」、「短髮好可愛」。也不少人表示這次的造型讓他們瞬間想起二十年前的「喬妹全盛期」，整個人亮得像在發光。

