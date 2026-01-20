喬山健康科技週年站上大巨蛋 董事長羅崑泉：50年前3個人起家

【緯來新聞網】健身器材品牌「喬山健康科技」，今年成立50年，18日於臺北大巨蛋舉辦50週年感恩慈善演唱會，成為全台第一位在大巨蛋攻蛋成功的私人企業演唱會。86歲的董事長羅崑泉親自上台歡迎全體員工，「非常歡迎大家光臨喬山50週年感恩慈善演唱會，尤其感謝各位貴賓的支持與鼓勵，讓喬山從50年前3個人起家，到現在已超過1萬名同仁，分佈在全球38個國家、46間子公司、七座製造廠，提供最接地氣的在地服務。」

喬山健康科技迎來50週年，董事長羅崑泉上台致詞。（圖／喬山健康科技提供）

董事長羅崑泉在台上表示，「回想當年憑著一句「I can do anything」的信念，接下第一單200美元的槓鈴訂單，至2025年喬山集團營收已超過新台幣540億元，穩居全球商用健身器材市場第1名，並曾連續兩年榮獲《富比士》全球跨國企業『最佳雇主獎』，認證喬山是幸福企業，謝謝大家。」



他也感性補充：「這五十年來，喬山受到無數人的幫助，今天我想藉由這個機會，表達我最誠摯的感謝。感謝我的父母及八位兄弟姊妹，在最艱困的時候始終緊密團結在一起；同時也感謝親朋好友及師長的支持與鼓勵，讓我們重新站起、繼續努力。希望在座各位貴賓持續支持與鼓勵，讓喬山集團成為維護人類健康的最佳幸福企業，最後祝福大家身體健康、萬事如意，演唱會成功，謝謝大家。」而喬山真的是幸福企業，昨大巨蛋現場就有1萬名喬山同仁，其中4000多名由世界各國專程飛來台灣觀賞，場面浩大。

《喬山50感恩慈善演唱會》由新婚夫妻陳漢典（右）、Lulu主持。（圖／喬山健康科技提供）

目前喬山已在全球38個國家成立46間子公司，透過多個自有品牌、產品全級距的市場策略，系統性經營全球健身市場。而這場《喬山50感恩慈善演唱會》不只是一場周年慶，而是一頁把世代、音樂、國際視野與品牌精神全部唱進臺北大巨蛋的重要時刻。

