「喬山50感恩慈善演唱會」 卡司超豪華
記者周毓洵／臺北報導
喬山健康科技50週年，破天荒把生日辦進臺北大巨蛋，並宣布「喬山50感恩慈善演唱會」超豪華卡司陣容，計有張信哲、周興哲、A-Lin、盧廣仲、夏川里美、告五人、玖壹壹，以及主持組合Lulu 黃路梓茵與陳漢典，並由3金製作人陳鎮川操刀製作，被網友形容為「金曲＋跨年＋春浪＋校唱＝一次集滿」。
喬山50感恩慈善演唱會將於明年1月18日登場，粉絲看到卡司後反應火熱「這陣容太離譜」、「雙哲合體直接封神」、「看到夏川里美我眼眶先濕」、「大巨蛋第一次塞滿這麼多風格，太爽」！
演唱會為邀請制感恩活動，不對外販售門票，喬山提醒粉絲「演唱會門票為非賣品，不存在任何銷售方式，切勿轉帳、提供資料或私下交易」，呼籲所有人務必以官方資訊為準，避免受騙。
A-Lin 火力全開準備飆歌。（喬山運動科技提供）
