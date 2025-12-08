「喬山50感恩慈善演唱會」史上最奢華的臺北大巨蛋卡司，告五人、.Lulu陳漢強夫妻、A-Lin、2026年1月18日盛大登場

「喬山50感恩慈善演唱會」，公布史上最奢華的臺北大巨蛋卡司告五人、玖壹壹Lulu、陳漢強夫妻！2026年1月18日盛大登場。 記者倪有純 喬山今（8日）海報一曝光，全網瞬間失聲：「喬山是不是把金 曲獎、跨年、春浪跟校唱合起來一次丟？」卡司囊括-「情歌王子」張信哲（Jeff）、「新世代創作天王」周興哲、「天生歌姬」A-Lin、「三金小隊長」盧廣仲、「日本心靈歌姬」夏川里美、「Z世代超人氣樂團」告五人、「國民天團」玖壹壹，再搭配Lulu黃路梓茵＋陳漢典超強夫妻主持組合，並破天荒請到三金製作人、演唱會教父陳鎮川親自操刀，讓全球華語圈直接看傻。 這場史無前例的演唱會將於，粉絲看到卡司秒暴動：「這陣容太離譜！」「雙哲同框＝王子宇宙合體 ？」、「看到夏川里美我眼淚先掉一半」、「盧廣仲＋玖壹壹＋A-Lin＋告五人＝大巨蛋音樂嘉年華。」熱度飆到 Threads 幾乎停機。 喬山選擇在大巨蛋開唱並非單純追求規模，而是象徵品牌走過 50 年、站上全台最大舞台的里程碑。大巨蛋的儀式感、承載量與舞台硬體，也和喬山長年致力「推動健康、傳遞正能量」的精神不謀而合。更因這場結合公益的大型企劃，要讓家庭、孩子、粉絲一起共享音樂，粉絲狂讚：「哪裡能同時放下周興哲、A-Lin、玖壹壹跟夏川里美？只有大巨蛋！」甚至有人笑說：「這陣容不進蛋，那什麼還能進蛋？」

特別值得注意的是，「喬山50感恩慈善演唱會」為邀請制活動 ，屬於喬山客戶、員工與貴賓專屬的感恩商演，不對外公開售票。 所有入場均需「憑喬山發送之簡訊限時專屬邀請碼」，方可前往拓 元系統領取正式門票。 也因為完全無對外販售，大巨蛋門票的稀有度直接飆升，被粉絲形容成「喬山SSR神卡」。 但真正把社群炸開的，是門票只送不賣！限量！官方管道限定 ！讓Threads與FB瞬間變成大型求票市集，一句比一句神展開：「我跪著問，有沒有任何方法能進大巨蛋？」「這卡司逼我買按摩椅了吧？」 「我第一次想應徵工讀生，只為一張入場證。」「人生最遠的距離 ，是我和喬山門票。」網友求票求到情緒崩潰，笑稱：「這比五月 天搖號還玄。」 因求票太瘋狂，市場甚至開始出現「工作人員招募」「引導員 徵才」等詐騙訊息。喬山立刻跳出來強調：「演唱會入場券為非賣 品，不存在任何銷售方式！不要轉帳、不要給資料、不要私下交易 ！」呼籲粉絲務必認明官方資訊，守護彼此安全。