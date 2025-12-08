喬山50感恩慈善演唱會 超豪華卡司炸翻全網
記者周毓洵／臺北報導
喬山健康科技50週年，破天荒把生日辦進臺北大巨蛋，並宣布「喬山50感恩慈善演唱會」超豪華卡司陣容，包括有張信哲、周興哲、A-Lin、盧廣仲、夏川里美、告五人、玖壹壹，以及主持組合Lulu 黃路梓茵與陳漢典，再由3金製作人陳鎮川操刀製作，消息一出瞬間炸翻全網，被網友形容為「金曲＋跨年＋春浪＋校唱＝一次集滿」。
《喬山50感恩慈善演唱會》將於2026年1月18日登場，喬山選擇在大巨蛋舉辦象徵品牌50年的重要里程碑，希望讓家庭、孩子、粉絲在同一個場地共享音樂。粉絲看到卡司後反應火熱：「這陣容太離譜！」「雙哲合體直接封神」、「看到夏川里美我眼眶先濕」、「大巨蛋第一次塞滿這麼多風格，太爽」。社群熱度直衝Threads與Facebook爆量洗版。
此次演唱會為邀請制感恩活動，不對外販售門票，僅限喬山客戶、員工與貴賓「憑喬山簡訊邀請碼」限定領票。也因「只送不賣、限量、官方限定」3大條件，不過隨著求票過熱，社群甚至開始出現假冒的「工作人員徵才」、「引導員招募」詐騙訊息。喬山火速提醒粉絲：「演唱會門票為非賣品，不存在任何銷售方式，切勿轉帳、提供資料或私下交易」，呼籲所有人務必以官方資訊為準，避免受騙。
