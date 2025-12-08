喬山50演唱會大卡司 全網瘋求票

《喬山50感恩慈善演唱會》卡司堅強，囊括周興哲等藝人。

記者戴淑芳∕台北報導

喬山健康科技歡慶50週年，破天荒就把生日辦在台北大巨蛋，《喬山50感恩慈善演唱會》8日海報曝光，卡司囊括張信哲、周興哲、A-Lin、盧廣仲、夏川里美、告五人、玖壹壹，再搭配Lulu黃路梓茵與陳漢典超強夫妻主持組合，並由陳鎮川親自操刀製作，讓全球華語圈直接看傻。

這場史無前例的演唱會將於2026年1月18日盛大登場，且演唱會為邀請制活動，不對外公開售票。所有入場均需「憑喬山發送之簡訊限時專屬邀請碼」，方可前往拓元系統領取正式門票。

廣告 廣告

也因為完全無對外販售，大巨蛋門票的稀有度直接飆升，被粉絲形容成「喬山SSR神卡」。

《喬山50感恩慈善演唱會》卡司堅強，囊括告五人等藝人。

因求票太瘋狂，市場甚至開始出現「工作人員招募」、「引導員徵才」等詐騙訊息。喬山立刻跳出來強調：「演唱會入場券為非賣品，不存在任何銷售方式！不要轉帳、不要給資料、不要私下交易！」呼籲粉絲務必認明官方資訊，守護彼此安全。

喬山也同步公開更多合法、安全、完全免費的獲票方式，包括：1.即日起於喬山實體門市購買50週年紀念機款，直接送演唱會雙人票；2.購買小件周邊商品滿3000元可獲一張抽獎券，單筆最多累積5張，抽中即可享雙人票。

3.投稿與喬山的個人故事、老產品照片、家人健身或按摩經驗等，入選即可獲門票2張；4.完成喬山FB粉專指定任務即可參加抽獎，抽中即可享雙人票。