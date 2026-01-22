喬帥晉澳網32強 400勝差一步

喬科維奇(右)以直落三擺平義大利選手馬斯特瑞里(左)，強勢挺進澳網32強。(路透)

本報綜合外電報導

塞爾維亞名將喬科維奇昨天在本屆澳洲網球公開賽丟掉第一個發球局。不過他接下來一分未失，終以6比3、6比2、6比2擺平從會外賽闖進會內的義大利選手馬斯特瑞里，強勢挺進32強。這也是他在大滿貫賽事中的第399勝。

美聯社報導，這位24座大滿貫賽金盃得主只差一場勝利，就將成為史上首位在四大賽拿下400勝的選手。

面對世界排名141的馬斯特瑞里，喬科維奇雖在第3盤掉了1個發球局，但無傷大雅，這個失誤讓以追求完美著稱的這位38歲老將扼腕。不過下一局他沒讓義大利對手馬斯特瑞里得到一分、迅速回破，取得5比2聽牌優勢，並於終局再次連拿4分，收下勝利。

喬全場6度破發，繳出86％的一發得分率，且對手發生35次非受迫性失誤，喬帥連兩場比賽都以未失一盤之姿勝出。

喬科維奇此行目標摘下第11座澳網冠軍，也是生涯第25座大滿貫賽金盃，若能達成，將成為網壇史上最偉大球員。

第4種子喬科維奇第3輪將遭遇世界排名第75的荷蘭選手范德贊德舒爾普。范德贊德舒爾普剛以7比6（8/6）、6比2、6比3擊敗中國大陸選手商竣程。