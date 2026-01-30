喬帥 小蠻牛 澳網男單決賽強碰

30日塞爾維亞老將喬科維奇與義大利好手辛納在澳網男單半決賽遭遇，最終喬帥以3:2盤數艱苦勝出。（路透）

本報綜合報導

澳網男單4強賽昨登場，首場比賽由西班牙世界球王艾卡拉茲出戰去年亞軍德國茲維列夫，在前兩盤賽事中艾卡拉茲雖然率先取得領先優勢，不過卻在第3、4盤搶7局中，兩度被茲維列夫拿下，盤數扳平。決勝盤艾卡拉茲一開始就處於落後，但他扛住壓力，最終在苦戰了5小時27分鐘後以6：4、7：6（7：5）、6：7（3：7）、6：7（4：7）、7：5勝出，生涯首闖澳網男單決賽。

艾卡拉茲雖然生涯至今已經手握6座大滿貫冠軍，卻獨缺澳網金盃，過去兩年他也都在男單8強賽就止步，2024年就是在8強賽不敵茲維列夫，去年則敗在喬帥手中，始終未能進入4強之列。

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲與德國選手茲維列夫在澳網半決賽上演5盤大戰，中間還經歷了3盤搶7，艾卡拉茲艱辛搶下決賽門票。（路透）

「始終相信自己！」艾卡拉茲在第3盤右大腿不適，申請醫療暫停後狀態大幅下滑，但他咬緊牙關苦撐到決勝盤，更從3：5落後處境上演絕地大反撲，一口氣連趕4局，通過賽史最漫長的4強鏖戰考驗，贏球當下他欣喜地倒在地上，賽後受訪透露，如何完成5盤大戰15勝1負的驚人戰績，「我總是說，無論你身處困境或者經歷什麼，都必須相信自己。我在第3盤中段陷入困境，就體能而言，這絕對是職業生涯最艱苦的比賽之一。」

艾卡拉茲離「生涯全滿貫」等歷史紀錄就剩最後一步，壓軸對手將是「三巨頭」最後一人塞爾維亞老將喬科維奇單挑義大利第2種子衛冕者辛納的勝方。

第2場男單半決賽又是5盤大戰！38歲的喬科維奇在30日傍晚迎戰義大利前球王辛納，這場比賽雙方你來我往，辛納拿下第1、3盤，喬帥則拿下第2、4盤，毫不示弱。關鍵的決勝盤雙方也殺得難分難解，局數來到2:1（辛納領先），喬帥面臨破發危機，但這位馳聘在澳網已久的老將發揮集中力，奮力將局數扳平。接下來雙方又進入幾乎是分分必爭的拉鋸戰，局數來到3:3。喬科維奇搶下了至關重要的第7局，在比賽中占有局數4:3且進入發球局的絕大優勢，辛納急起直追，讓喬帥的發球局陷入險境，白熱化的戰局讓場邊球迷緊張到不行，喬科維奇在驚濤駭浪之中保住了發球局，局數來到5:3。此時辛納再追回一局，顯示他仍未放棄。辛納在喬帥的賽末發球局雖努力搶回賽末點，最終喬科維奇仍在這個發球局拿下勝利，證明他不是「追趕」年輕的人，以3：6、6：3、4：6、6：4、6：4在半決賽勝出。

喬科維奇決賽將面對艾卡拉茲，雙方都將追尋把生涯紀錄再推高的光榮時刻。