喬治亞前防長：民主價值台灣最大籌碼 沒人會挺威權

（中央社記者楊堯茹台北26日電）喬治亞前國防部長基達謝里今天表示，台灣最大的籌碼就是民主價值和半導體，「沒人會跟威權政體站在一起」，而小國也需要有適切的國防預算配置以強化韌性，畢竟寡不敵眾是小國限制。

台灣民主基金會下午舉辦國際訪問學人座談會，由台灣民主基金會執行長廖達琪主持，5位參與「訪問學人計畫」的國際學者出席分享經驗與研究。

基達謝里（Tinatin Khidasheli）曾於2015年擔任喬治亞國防部長，也是喬治亞首位女性防長，倡導對俄羅斯制定國防安全政策，並尋求與美國、北約合作，曾獲美國時任總統小布希（George W. Bush）頒發「自由戰士獎」。目前於高加索大學教授混合戰爭和國防政策。

廣告 廣告

基達謝里致詞時表示，台灣與喬治亞同是有巨鄰在旁的小國家，有類似的安全和生存議題等。喬治亞的巨鄰是俄羅斯，但中國在黑海區域的角色越來越顯著，小國應彼此學習並彼此強化，尤其喬治亞正在建立「韌性之盾」（shield of resilience）。

基達謝里回答媒體提問時強調，小國必須找到自己的利基點和籌碼，而台灣最大的籌碼就是民主價值，留在可信賴的民主同盟有其必要性，「沒人會跟威權政體站在一起」。其次則是台灣擁有半導體的優勢，這是很強大的籌碼。

基達謝里以喬治亞為例說明，在後蘇聯時代，喬治亞走過玫瑰革命、顏色革命，緊接著還有烏克蘭的橘色革命等，這都讓西方世界跟喬治亞站在一起，也對俄羅斯、白俄羅斯等國傳達了「有志者事竟成」的訊息。

被問及賴總統宣布將提出規模新台幣1.25兆元的國防特別預算，基達謝里認為，不管是台灣、喬治亞還是愛沙尼亞等小國，任何國防預算數字都不會跟不對稱作戰的目的相左，尤其鄰居如此強大。

基達謝里指出，「就算我們英勇犧牲，仍是寡不敵眾」，這是小國的限制。因此與其說國防預算的數字，更重要的是國防預算是否能建立「韌性之盾」，要有小國需要的預算配置。

基達謝里會後受訪時說，許多歐洲國家對台灣關注仍是不夠，尤其是西班牙、葡萄牙等。歐洲在俄烏戰爭前對烏克蘭關注度不足，烏克蘭甚至可說是歐洲後院。

談及如何強化民主台灣，緬甸學者Ko Ko Maung指出，台灣需要投資在青年身上，維持青年對政治的興趣。有人說吃飽了就不會在意權利被剝奪，也曾聽聞中國人因此以中國為傲，不認為中國是威權政體。（編輯：謝佳珍）1141126