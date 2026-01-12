喬治亞前防長：面對具野心極權鄰國 應抱持質疑並嚴格檢視

台灣民主實驗室今天(12日)晚上主辦「寫在2027之前：喬治亞與捷克給台灣的備忘錄」公開講座，前喬治亞國防部長基達謝里(Tinatin Khidasheli)受邀出席分享「俄羅斯滲透喬治亞」的經驗，她認為對於鄰近、懷有野心的極權主義大國一定要小心。針對資訊戰，她也以喬治亞的真實案例指出，「搶佔先機」就是破除謠言的關鍵。

喬治亞北部與俄羅斯接壤，是前蘇聯加盟國之一，在1991年脫離蘇聯獨立，如同許多前蘇聯鐵幕國家，喬治亞至今依然在政治、社會上掙扎、嘗試擺脫俄羅斯的影響。

前喬治亞國防部長、喬治亞智庫「公民理念(Civic IDEA)」主席基達謝里(Tinatin Khidasheli)指出，喬治亞早在1990年代開始就多次遭受俄羅斯的攻擊，直到現在，每天仍面臨大規模的資訊戰與網路攻擊，而且俄羅斯仍企圖滲透、影響喬治亞的學校、媒體與國防安全。

基達謝里以喬治亞以及烏克蘭為例指出，對於懷有併吞野心的極權主義鄰國一定要小心，不管國家內部有沒有反對派、有沒有好人，來往都應小心謹慎。她說：『(原音)當俄羅斯入侵喬治亞時，大多數的俄羅斯反對派成員(勸阻)失敗了；當俄羅斯要入侵烏克蘭，他們大多數人也無能為力。我再說一遍，我無法告訴你們該如何對待中國，但是，對那些鄰近我們、懷有野心的極權主義大國的一切抱持質疑態度且嚴格檢視，這是第一要務。』

針對資訊戰，基達謝里以真實案例指出「搶佔先機」是破除謠言的關鍵。她說，美國政府曾資助喬治亞在首都建立盧加爾(Lugar)實驗室，正是因為這座生化實驗室，喬治亞才能大幅降低新冠疫情的衝擊，但是當初實驗室一落成、開始使用後，俄羅斯就指控美國在喬治亞境內研發生化武器企圖攻擊俄羅斯，不過，喬治亞早一步預測到俄羅斯會散布這些虛假敘事，所以提早向民眾宣傳正確資訊、告知民眾這座實驗室做出哪些貢獻，因此，當俄羅斯發動資訊戰時，起不了任何作用，那些謠言都顯得荒謬可笑。

基達謝里相信人們都有先入為主的傾向，第一次聽到的資訊往往最容易被記住，因此她希望民主陣營共同努力傳遞事實，以遙遙領先的真相對抗錯假訊息。