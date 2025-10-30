喬治亞執政黨提訴訟「禁止反對黨」...李忠憲示警「台灣藍白僅拿到立院就癱瘓憲法法庭」：待全面執政「選舉將被用來鞏固統治」？

喬治亞政局再度陷入動盪，今年10月初，總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）指控，反對派人士試圖推翻政府，並誓言進一步鎮壓異議人士。科巴伊澤所屬政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）去年（2024）11月暫停加入歐盟談判後，抗議與政治動盪便席捲喬治亞，因為加入歐盟是許多喬治亞人夢寐以求的目標，並且已經載入喬治亞的憲法。對此，成功大學電機系教授李忠憲質問，「喬治亞的今天，會是台灣的未來嗎？」

李忠憲今（30日）於臉書以「從警訊到警鐘：喬治亞的今天，看台灣有沒有2028」為提發文指出，不少人說花蓮的情況，未來可能不會有所改觀，也有人說民進黨連高雄、台南在明年（2026）的選舉也會丟掉，相當的悲觀。

李忠憲表示，這是因為社會上有些人不會接受到某些資訊，也不會思考任何問題，再加上中國在訊息戰爭、利用人工智慧操控，年輕人都活在 TikTok 之中，藍白利用各種台灣社會上的內部矛盾，很容易操作。

李忠憲點出，戰爭雖然可怕，如果敵人來自外部那還可以抵抗，就像烏克蘭，「如果敵人就在內部，像喬治亞，那就更加悲慘到不知道如何是好」。他指出，一年前便曾問過，「喬治亞的今天，會是台灣的未來嗎？」

李忠憲說，如今一年過去，此問題不再只是比喻，「而更像一面鏡子，映照出民主制度如何在合法的外衣下被慢慢掏空」。他提及，2024年10月26日，喬治亞舉行議會選舉，執政的喬治亞夢想黨宣稱勝選，「但國際監察團體，包括 OSCE、歐洲議會與人權組織一致指出：競爭環境極度不公平、選務制度被政府掌控、公務資源被用於特定政黨宣傳、選民受到威嚇與媒體壓力」。

李忠憲表示，反對派拒絕承認結果，民眾走上街頭，連續數週示威，時任總統薩洛梅·祖拉比奇維利（Salome Zourabichvili）呼籲，「這不是普通的選舉，而是喬治亞的分水嶺」。

李忠憲指出，一年後的今日，喬治亞的情勢更壞，「執政黨不但沒有修補信任裂痕，反而向憲法法院提出訴訟，要求禁止三個主要反對黨：聯合民族運動（United National Movement）、變革聯盟（Coalition for Change） 與為了喬治亞列洛（ Lelo for Georgia）」。

李忠憲說，這在任何民主國家都屬於驚人的舉措，「反對黨的存在本身，就是民主的呼吸」。他提到，台灣的藍白政黨只拿到立法院，就可以癱瘓憲法法庭，「等到他們全面執政，像喬治亞這樣子的做法，對他們來講也是輕而易舉，在具體的行動和道德上對他們來講，毫無困難」。

李忠憲指出，在喬治亞首都第比利斯，抗議活動延燒整個2025年秋天，警察使用水砲與催淚彈驅離群眾，五名反對派領袖被控「企圖政變」。他接續表示，地方選舉則在反對黨部分抵制下舉行，執政黨宣稱「壓倒性勝利」，「形式上，選舉還在進行；實質上，卻成了統治的工具」。

李忠憲說，歐洲議會通過決議，拒絕承認該次選舉為自由公正，並呼籲一年內重選，「但執政黨喬治亞之夢依舊宣稱，『我們仍致力加入歐盟』」。李忠憲質問，「這種自相矛盾的語言，不正是許多極權政權慣用的『雙重話語』？」他批評，「一邊向國際微笑，一邊在國內收緊自由」。

李忠憲點出，喬治亞如今仍有議會、仍有選舉、仍有媒體，但這些制度正遭有計畫地削弱，「法律被用來懲罰異議、選舉被用來鞏固統治、『親歐』的修辭成了外交的裝飾品、『親俄』的政策成了內政的現實」。

李忠憲直言，這正是政治學者所謂的 「選舉型威權主義」（electoral authoritarianism），「表面上尊重民主，實際上利用民主的形式來掩護專制」。他示警，喬治亞的故事，並非遙遠的地緣政治劇碼，而是對台灣的一種警告。

李忠憲表示，某政黨在選舉中取得優勢後，修改制度、重塑選委會；操弄媒體資源、宣稱「會堅守主權、不會出賣台灣」，卻通過讓國家更依附中國的法律；當民眾抗議時，以「維護秩序」為名壓制異議，「以上情境不是虛構，而是喬治亞的現實」。

李忠憲質問，「我們，難道真的免疫？」他指出，台灣有強大的公民社會，「但在訊息戰與犬儒政治氾濫的時代，信任正變成最稀有的資源，當越多人相信『反正誰當都一樣』、當理解者噤聲、當指正謠言被視為麻煩，民主的靈魂便開始凋零」。

李忠憲表示，真正的危險，不在於一次錯誤的選舉，而在於制度不再允許改正錯誤。他說，喬治亞如今的情況，就是民主可逆性的喪失，「當一個國家仍能投票，但選舉已失去改變未來的能力，那便是民主的終點」。

李忠憲引用德國哲學家尼采的言論，「歷史存在，不是為了重演，而是為了警醒」。他指出，「喬治亞的今天，提醒我們，民主不是上天的恩賜，而是一場不斷自我守護的實驗」。

最後，李忠憲提醒，「若我們仍希望選舉代表人民的意志，而非權力的戲碼，那麼每一次投票、每一次反抗、每一次導正，都是在守護那個最脆弱、卻最珍貴的東西——自由」。

（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）

