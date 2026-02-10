喬治亞小飛機迫降繁忙道路 地面多輛汽車遭波及釀2傷

美國喬治亞州蓋恩斯維爾市區驚傳小飛機迫降，撞上多輛汽車的驚險事故。一架小型飛機因機械故障，被迫緊急降落在市區一條繁忙道路上，撞擊多輛車輛並造成主要路口關閉。

美國喬治亞州一架小飛機迫降在馬路上，與多輛汽車相撞。（圖／翻攝自FB@GainesvillePoliceGeorgia）

綜合美媒報導，蓋恩斯維爾消防救援部門發言人謝里登（Josh Sheridan）向調查人員透露，飛行員表示飛機當時遇到機械故障，他嘗試選擇最安全的地點降落。目前當局尚未確認這架飛機的起飛地點和目的地。

警方指出，飛機上的飛行員和一名乘客均未受傷。然而飛機在降落過程中撞擊了數輛行駛中的車輛，兩名分別駕駛不同車輛的人士在事故中受到波及，已被送往附近醫院進行檢查。

由於小飛機橫躺在路上，事故現場的交叉路口一度處於關閉狀態，救援人員打算用平板拖車將飛機從道路上移除。當地交通部門已經向用路人發出警告，預計該地區恐出現長時間的交通擁塞情況。

聯邦航空管理局與蓋恩斯維爾警察局正共同負責此次事件的調查工作。截至目前，官方尚未公布更多細節。飛機迫降的確切原因、飛行路線以及是否有其他因素導致此次事件，都有待進一步調查釐清。

