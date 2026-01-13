喬治亞州監獄驚傳血腥鬥毆！3囚喪命12傷 當局緊急介入調查中

美國喬治亞州一座監獄爆發大規模囚犯鬥毆事件，造成3名囚犯死亡，另有12人受傷，其中包括一名獄警。根據美國《41 NBC》電視台報導，這場暴力衝突導致收容約1500名囚犯的華盛頓州立監獄陷入長達一天以上的封鎖狀態。

美國喬治亞州的華盛頓州立監獄爆發鬥毆事件。（圖／美聯社）

據《紐約郵報》報導，美國司法部於2024年的調查報告中曾指出，喬治亞州的監獄環境「恐怖且不人道」，人手嚴重不足被認為是暴力事件激增的主要原因之一，某些監獄甚至出現幫派控制整個監區，並經營延伸至監獄圍牆之外的犯罪活動。數據顯示，2024年共有66名囚犯死於疑似他殺事件，而2025年上半年就已有42人遇害，顯示情況正持續惡化。

根據《41 NBC》報導，此次喪生的三名囚犯分別是：因嚴重傷害罪服刑20年的艾莫德．哈契爾（Ahmod Hatcher）、因一級入室盜竊罪服刑20年的吉米．特拉梅爾（Jimmy Trammel），以及因嚴重傷害罪服刑10年的泰迪．傑克森（Teddy Jackson）。目前尚不清楚三人的確切死因，而受傷的獄警傷勢則不嚴重。

這起暴力事件於當地時間11日下午1點25分爆發，據悉是在監獄戶外走道上開始的。混亂局面迅速擴大，迫使華盛頓郡警長辦公室派遣警力前往支援，並部署非致命性武器協助控制局勢。經過約一個半小時的努力，監獄安全終於在下午3點左右恢復，但已造成嚴重人員傷亡。

當地執法人員在當天下午6點前撤離監獄，而該設施仍持續封鎖至隔日下午。12名受傷囚犯已被送往醫院接受治療，但關於衝突起因的詳細資訊目前仍然有限。

當局尚未就此次事件的具體起因及後續處理措施發表詳細聲明。

