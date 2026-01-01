喬治克隆尼入籍法國引爭議 川普開酸「史上最爛」、法官員批：特權與雙重標準

就在美國當地2025年結束前的最後幾個小時，美國政壇與影壇又燃起了猛烈煙硝！川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social上火力全開，砲轟剛入籍法國的喬治克隆尼（George Clooney）！川普稱克隆尼入籍法國是「好消息」，酸克隆尼是「史上最爛的政治預言家」。

川普在貼文中，語氣極盡嘲諷，將克隆尼入籍法國與移民問題掛鉤。川普稱克隆尼夫婦是「史上最爛的政治預言家」，並酸法國現在正深陷犯罪問題，是因為像拜登政府一樣「處理移民手段爛透了」。

廣告 廣告

川普毒舌評論：「克隆尼在政治上得到的關注，比他那幾部平庸到極點的電影還多。他根本不是什麼影星，只是一個不斷抱怨政治常識的平庸之輩。」

川普不忘翻舊帳，提到克隆尼在辯論會後「拋棄了拜登」，轉而支持賀錦麗，並嘲諷民主黨注定失敗。

川普之所以暴怒，是因為克隆尼在專訪中回憶了兩人以前的「交情」。克隆尼透露自己以前跟川普很熟，常在夜店或餐廳見面，川普甚至曾主動想幫克隆尼引薦背部專科醫生。克隆尼直言不諱地說：「他以前就是個大笨蛋。不過，那是在他從政之前，後來一切都變了。」

克隆尼入籍法國不只川普有意見，就連法國當地政府官員也有一些看法。法國內政部政務委員（國務秘書）瑪麗皮埃爾維德雷恩（Marie-Pierre Vedrenne）公開談論克隆尼獲得法國護照一事，認為這簡直是「特權與雙重標準」的展現。

維德雷恩對於喬治克隆尼入籍一事感到不滿，她指出：「儘管克隆尼的法文說得很差，卻依然獲得了法國護照，這顯示了顯而易見的雙重標準。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導