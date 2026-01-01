喬治克隆尼入籍遭質疑雙標 法國外交部出面辯護

法國政府31日表示，好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)和妻子阿瑪爾克隆尼(Amal Clooney)取得法國籍，是因為他們「透過傑出的行動，為法國的國際影響力和文化擴展作出貢獻」。

出生於美國肯塔基州的喬治克隆尼，主演過電影「瞞天過海」系列(Ocean's)，他的妻子阿瑪爾則是人權律師。

法國官方公報(Journal Officiel)上週末宣布這對夫妻和他們的龍鳳胎亞歷山大(Alexander)與艾拉(Ella)入籍法國。

廣告 廣告

法國內政部部長級代表韋德倫(Marie-Pierre Vedrenne)31日對此表達疑慮。她說，在喬治克隆尼一家的新法國同胞中，可能有些人會認為他們獲得特殊待遇，因為這位男星自己都說他的法語「很糟糕」。

韋德倫告訴法國新聞台(France Info)，這傳遞出來的並非好訊息，「在我看來，公平問題至關重要」。

喬治克隆尼夫婦2021年在法國置產，表示這是他們的主要住所。非法國居民要入籍法國有多種可能的方式。目前並不清楚這位64歲的好萊塢巨星是否還保有美國籍。至於47歲的阿瑪爾出生於黎巴嫩、在英國長大。他們8歲的子女出生於倫敦。

法國外交部表示，法國法律准許為提升法國國際影響力、並促進法國經濟發展的外國公民授予國籍，因此喬治克隆尼夫婦得以入籍。

外交部認為，喬治克隆尼身為全球巨星的影響力將使法國電影產業受益，而身為律師的阿瑪爾則經常與法國學術機構和國際組織合作。

這項決定也獲得韋德倫的上司─法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)支持，他並表示自己簽署了這項入籍法令。

努涅斯說，「這對我們國家而言是個好機會」。

喬治克隆尼10月接受「君子雜誌」(Esquire)訪問時曾說，他對於在洛杉磯好萊塢文化下養育孩子感到憂心，不想讓孩子走在街上擔心狗仔隊，也不想讓他們被拿來和別的明星子女比較，希望他們在法國遠離聚光燈的環境下成長。