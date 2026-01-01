喬治克隆尼攜家入籍法國 川普反嗆：歡迎巴黎領走他

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）針對好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）取得法國國籍，美國總統川普今天表示，他很歡迎巴黎接收這位影星，同時他也藉機對法國大肆抨擊。

法新社報導，川普政府一向支持歐洲的反移民政黨，他表示，美國重要盟友法國的治安與移民問題「慘不忍睹」。

法新社29日看到的一份官方法令顯示，曾獲奧斯卡獎肯定的喬治克隆尼、他的妻子阿瑪爾克隆尼（Amal Alamuddin Clooney）以及兩名子女已取得法國國籍。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「好消息！喬治和阿瑪爾克隆尼這兩位史上最爛的政治預言家，已經正式成為法國公民。可惜法國因為對移民問題處理得慘不忍睹，正面臨重大的犯罪問題。」

川普於跨年夜接連發文指出，法國目前的處境與民主黨籍前總統拜登執政時期的亂象如出一轍。曾演出「瞞天過海」（Oceans Eleven）的喬治克隆尼長期力挺民主黨並協助募款，對川普的批判更是不遺餘力。

喬治克隆尼剛入手的法國籍也在法國引發反彈。法國內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）批評喬治克隆尼法語能力不足仍獲准入籍，並表示此舉顯示出「雙重標準」。

韋德倫對法國新聞電台（France Info Radio）表示：「就我個人而言，我能理解部分法國人對雙重標準的感受。我們必須謹慎看待我們所傳遞的訊息。」

然而，她的上司內政部長努涅斯（Laurent Nunez）以及外交部，均對這項決定表示支持並予以辯護。

根據民法法規，經外交部長提議，法國國籍可授予任何提出申請並會說法語之外籍人士，前提是其透過傑出貢獻，提升法國的國際影響力，並促進法國國際經濟關係的繁榮。

但喬治克隆尼坦承，儘管上了數百堂課，他的法語仍然很差。

根據2026年1月1日生效的新移民規定，申請人需要出示證明，顯示其法語程度足以進入法國大學，同時還必須通過公民知識測驗。

在南法置產的喬治克隆尼曾大力讚揚法國的隱私法，讓他的家人能免受國際媒體騷擾。

這位男星12月接受RTL電台採訪時，用英文表示：「我熱愛法國文化，也喜歡你們的語言，即便我上了400天課後仍然說得很糟。」

相較之下，他的妻子阿瑪爾則能說一口流利的法語，這位國際人權律師本身就具備英國與黎巴嫩雙重國籍。（編譯：陳昱婷）1150101