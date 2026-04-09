喬治克隆尼火大開轟川普！嗆毀文明已踩爆人性底線太誇張

記者林宜君／台北報導

好萊塢影帝火力全開，直球對決國際政治！喬治克隆尼近日在義大利公開發言，點名批評唐納川普，語氣強烈、措辭辛辣，引爆輿論關注，也讓國際局勢再添話題。喬治克隆尼於義大利庫內奧出席活動時，針對川普過去曾揚言若談判破裂，將對伊朗採取極端行動、甚至「摧毀文明」的說法，公開表達強烈不滿。他直言：「有些人說川普很好，但如果有人揚言終結一個文明，那就是戰爭罪。」並強調，政治立場可以不同，但不能逾越最基本的道德界線。

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根據義大利媒體報導，克隆尼是在一場由其創立的克隆尼正義基金會活動中，向約3000名高中生發表演說。他藉機談及國際局勢，呼籲年輕世代關注人權與和平議題。除了戰爭議題，克隆尼也對川普曾提出可能退出北大西洋公約組織的構想表達憂心。他指出，北約長期維繫歐洲與全球安全，是跨國合作的重要基石，「解散這樣的機構讓我深感憂慮」，強調其歷史貢獻不容忽視。

喬治克隆尼（右）與妻子艾瑪克隆尼（左）於2016年共同成立該基金會，致力於推動國際正義與人權保障，目前行動已擴展至約40個國家，在國際社會具一定影響力。（圖／翻攝自喬治克隆尼IG）

喬治克隆尼與妻子艾瑪克隆尼於2016年共同成立該基金會，致力於推動國際正義與人權保障，目前行動已擴展至約40個國家，在國際社會具一定影響力。演說開場時，克隆尼也展現親和一面，以義大利語「Buongiorno!（早安！）」向學生打招呼，並幽默自嘲發音不標準，還開玩笑提醒學生「我其實聽得懂義大利語」，輕鬆互動讓現場氣氛熱絡。此次發言時機敏感，正值馬克呂特預計與美方高層會晤之際，加上馬可盧比歐等官員動向備受關注，克隆尼的公開表態，也被視為為緊繃的國際局勢再添輿論壓力。

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