喬治克隆尼結婚十年夫妻從未吵架 泰勒絲未婚夫不相信：你說謊？
NFL球星特凱爾斯（Travis Kelce）與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）即將步入禮堂，他趁著在自己的播客節目《New Heights》上採訪喬治克隆尼（George Clooney）時，向這位好萊塢偶像請教了維繫關係的秘訣。
凱爾斯直接向克魯尼提出質疑：「你聲稱你和你的妻子十年沒有吵過架......你是在撒謊嗎？」克隆尼默地反擊：「不，我沒有撒謊！我是不是也該問你同樣的問題？」
面對克隆尼的提問，凱爾斯也堅持地回答：「我的戀情才兩年半，你是對的，我從來沒有吵過架。一次都沒有。」
克隆尼透露了他和妻子、律師兼人權活動家艾默（Amal Clooney）自2014年結婚以來，很少發生爭吵的真正原因：「老實說，很明顯，我們兩個都不可能贏得爭論，所以為什麼要爭論呢？」凱爾斯的哥哥傑森凱爾斯（Jason Kelce）稱讚克隆尼：「真聰明！所以秘訣就是完全避開爭論嗎？」
克隆尼感性地補充：「我已經64歲了，還要爭什麼呢？我遇到了這個不可思議的女人，她美麗、聰明，支持所有我相信的重要事情。我不敢相信我有多幸運。」
克隆尼開玩笑地表示凱爾斯可以借用他的秘訣，凱爾斯回應：「我一直在做筆記。」
凱爾斯和泰勒絲在今年八月訂婚，當時凱爾斯將他的密蘇里州豪宅後院佈置成了鮮花環繞的浪漫場景，向泰勒絲求婚。
