喬治克隆尼親姊癌逝享壽65歲 發聲悼念：她是我的英雄

好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）的姊姊阿德莉亞·齊德勒（Adelia Zeidler），於本月19日因癌症不幸病逝，人生最後一哩路在家人的陪伴下走完，結束65歲短暫精彩的一生，喬治克隆尼如今不捨發聲：「是我的英雄」。

根據外媒《People》雜誌報導，喬治克隆尼（George Clooney）的姊姊在日前不敵病魔病逝，並在家人的陪伴之下，於肯塔基州埃奇伍德的聖伊莉莎白醫療中心，走完人生最後一程。喬治克隆尼在聲明中證實死訊之外，還特別強調姊姊以勇氣和幽默來面對病魔，如此勇敢的行為，讓他將姊姊視為英雄看待，未來的日期會和妻子一直想念她，葬禮預計於12月22日舉辦。

阿德莉亞·齊德勒出生於洛杉磯，父親是記者兼電視主持人尼克克隆尼，母親則是一名作家，高中求學時成績優異，獲得「國家優秀學者資格」，積極參加社區活動的她，不僅是當地讀書會以及奧古斯塔藝術協會成員，還曾擔任年度白色耶誕節遊行的總指揮，此外，她還在當地獨立小學擔任美術教師多年。

婚姻方面，她與退休上尉諾曼·齊德勒於1987年結婚，不過丈夫在2004年因為罹患心臟病逝世，留下她與兩名孩子相依為命。

