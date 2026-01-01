喬治克隆尼一家入籍法國 川普酸溜溜喊好消息：歡迎巴黎接收他

喬治克隆尼（左）與艾瑪取得法國國籍。（翻攝amal.clooney.official IG）

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）是著名的「反川普派」，他與妻子艾瑪（Amal Clooney）及一對龍鳳胎子女，日前正式取得法國國籍。美國總統川普在2025年最後一天（12/31）在真實社群發文，狠酸「歡迎巴黎接收這位影星」，批評克隆尼夫婦是「史上最糟糕的政治預言家」，並指法國深陷嚴重的犯罪問題。

克隆尼一家入籍是由法國外交部長的請求下獲准，外交部長透過傑出公民程序授予法國國籍。不過法國1日起實施新移民法規，提高入籍語言門檻，讓內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）批評，克隆尼法語能力不足仍獲准入籍，理解部分民眾有「雙重標準」的感受，「必須謹慎看待對外所傳遞的訊息」。

美國總統川普則是酸溜溜在真實社群發文：「好消息！喬治和阿瑪爾克隆尼這兩位史上最糟糕的政治預言家，已經正式成為法國公民。可惜法國因為對移民問題處理得慘不忍睹，正面臨重大的犯罪問題。」狠批克隆尼靠政治搏到的版面，比他平庸的電影還多，「他根本算不上什麼電影明星，只是一個普通人，卻整天對政治裡的常識指指點點、抱怨個沒完。」

據外媒報導，喬治克隆尼日前接受法國RTL廣播電台專訪時，公開稱讚法國對兒童與家庭隱私的保護制度，讓他的家人能免受國際媒體騷擾。他表示，在法國生活讓他感到安心：「我熱愛法國文化，也喜歡你們的語言，即便我上了400天課後仍然說得很糟。」倒是妻子艾瑪能說一口流利的法語，這位國際人權律師本身就具備英國與黎巴嫩雙重國籍。





