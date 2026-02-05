喬治變聾人？《粉紅豬小妹》重磅更新惹熱議 網友翻出舊片驚覺不單純

國際中心／綜合報導

佩佩的弟弟「喬治」（George）將被診斷為中度聽力受損。（圖／資料照）

風靡全球22年的英國動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）驚爆重大轉折！製作公司最新預告指出，主角佩佩的弟弟「喬治」（George）將被診斷為中度聽力受損。該集《聽力損失》透過喬治的聲音視角，帶領兒童觀眾同理聾人世界，更有網友翻出過往片頭細節，驚覺喬治的聽損設定疑似早已埋下伏筆。

深受全球孩童喜愛的英國動畫長青樹《粉紅豬小妹》（Peppa Pig），近日拋出令家長與粉絲震撼的劇情發展。製作公司孩之寶（Hasbro）宣布，在2026年最新播出的集數中，粉紅豬小弟「喬治」（George）將被正式診斷為中度聽損，成為該劇播出22年來最具包容性的角色設定。

為了確保醫療細節與社會認知的準確性，製作團隊特別與「英國聾童協會」深度合作，並聘請聾人製作人卡蜜拉阿諾德擔任顧問。即將在本周五首映的特別集《聽力損失》（Hearing Loss），將首度嘗試切換為喬治的「主觀聽覺視角」，讓觀眾體驗聽損者如何感知周遭聲音，無論是招牌的水花噴濺聲，或是冰淇淋車的旋律，都將呈現出與以往截然不同的層次。

該集中，英格蘭首位聾人橄欖球明星喬迪奧斯利更驚喜客串，為喬治擔任聽力醫師。官方發布的預告畫面顯示，喬治在接受助聽器配戴後，姊姊佩佩隨即送上溫暖擁抱，展現手足間最強大的支持。

此消息在社群平台引發熱烈迴響。許多家長讚許該故事線「溫柔且極具力量」，認為這有助於學齡前兒童理解個體差異。有趣的是，有細心網友回顧經典片頭後分析指出，當豬爸爸發出響亮哼聲時，佩佩與豬媽媽皆會被驚動，唯獨喬治始終淡定，懷疑這項「隱疾設定」可能已潛伏多年。

