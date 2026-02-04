喬福揪聯合再生 打造屋頂型太陽光電案場

▲聯合再生能源張為策執行長與喬福集團郭宏志營運長代表簽約，展現台灣企業強強聯手拓張新南向市場、相互提升競爭力的戰略結盟。（圖／聯合再生提供）

[NOWnews今日新聞] 低碳能源品牌聯合再生今（4）日與製造大廠喬福共同宣布，喬福旗下配線器材事業部——華偉實業（品牌：Giantlok 捷諾克）的泰國廠區，啟動3.7MW的屋頂型太陽光電案廠的建置計畫；預計完工後將為該廠區提供穩定的環保電力，不僅大幅降低營運碳排放，更助攻喬福集團符合國際客戶日益嚴格的 ESG 規範，展現台灣企業攜手拓張新南向市場、相互提升競爭力的戰略結盟。

喬福集團本次合作的主體—配線器材事業部以「Giantlok 捷諾克」，擁有專為太陽能案場開發的耐候型UV束帶及配線解決方案，此次與聯合再生的合作，更具備「綠能產業鏈」垂直整合的象徵意義——不僅工廠屋頂發綠電，工廠內部更具備生產綠能關鍵零組件之實力。

隨著近期印度廠的設立，捷諾克在全球供應鏈的角色愈發關鍵，本次泰國廠導入綠能，正是為了滿足這些高科技產業客戶對於綠色製造與碳足跡管理的剛性需求。

喬福集團營運長郭宏志表示，喬福此次導入光電系統，是在既有的製造實力上，進一步強化永續價值與企業責任CSR的重要里程碑。因此選擇同樣來自台灣且在國際市場具備實績的聯合再生合作，以符合全球客戶對綠色供應鏈的期待，也讓我們在泰國的布局更加完備。

聯合再生負責系統整合與建置，去年宣布將其泰國廠區轉型為加值服務中心，無論是綠能建置、專案管理與跨國法規遵循，皆由多年實戰經驗的專業團隊負責，持續協助台灣企業在國內外導入穩定、高效的綠能解決方案。

聯合再生能源執行長張為策進一步說明：「此次合作的意義不只是建置光電案場，更是協助台灣企業在全球規範日趨嚴苛的永續供應鏈中深化競爭力。此次與喬福集團的合作，正是一個完美的典型案例——透過再生能源導入，讓台灣品牌在國際市場的表現更加亮眼，打下搶進國際綠色供應鏈的強勁基礎。」

喬福集團2026年迎來創立50週年社慶，旗下「Giantlok 捷諾克」品牌，憑藉著特殊的材料技術與量產實力，捷諾克近年切入半導體、AI 運算中心（機房）、EV電動車以及太陽能光電等高附加價值領域，在台、泰國、印度、韓國、中國等市場皆具在地團隊即時服務與供應能力。

