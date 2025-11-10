喬科維奇奪生涯第101冠 連2年因傷退ATP年終總決賽
精彩發球、迫使對手回球掛網，收下冠軍點後，塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic），精疲力盡躺在地上慶祝。
在ATP希臘錦標賽，喬帥決賽對決義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti），先輸一盤、再倒趕兩盤，歷經近3小時苦戰才勝出。
喬科維奇說：「3小時的艱苦比賽對體能消耗極大，穆薩提發揮得非常出色。比賽勝負難料，誰都可能獲勝，恭喜他完成一場精采的比賽，我為自己能堅持下來感到非常自豪。」
這是喬科維奇生涯第101座冠軍，以38歲又170天的年紀，成為ATP史上最年長的冠軍。
不過賽後喬帥透過社群媒體發文宣布，連續2年放棄年終總決賽；他表示原本非常期待能在義大利杜林出賽，但在希臘雅典的決賽後，很遺憾必須因為持續有傷宣布退賽。
對手回球出底線，畫面上的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），握拳慶祝奪下年終賽后冠。經過兩盤激戰，世界排名第6的芮芭奇娜，以直落二擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮（Aryna Sabalenka），不但是史上首位奪下年終賽女單冠軍的哈薩克球員，也是亞洲第一人。
台選手世界耶誕麵包錦標賽奪冠 總統賀電恭喜
喬科維奇14度闖進溫網四強 獨居史上第一
喬科維奇再創傳奇 成溫網百勝第三人
鏖戰3小時！喬帥奪生涯第101冠 惜因肩傷缺席年終賽
網球名將 喬科維奇，在ATP希臘錦標賽的決賽，經過將近三小時的三盤激戰後，逆轉勝擊敗義大利好手 穆薩提，生涯第101座冠軍入袋，也是第72座硬地賽冠軍，超越費德勒的紀錄。不過封王後不久，喬科維奇自行宣布受肩膀傷勢影響，將缺席在義大利開打的ATP年終賽。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王
喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP25自由時報 ・ 1 天前
網球》蕾芭金娜年終賽強勢封賺進1.6億台幣 莎芭蓮卡年終第一創單季獎金紀錄
壓線晉級ＷＴＡ年終總決賽的哈薩克好手蕾芭金娜（Elena Rybakina），最終爆冷成為本屆賽事最後的贏家！她於WTA年終總決賽決賽中，以6比3、7比6(0)力克世界第一莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），豪取賽季11連勝，強勢奪冠。這場「不敗對決」中，蕾芭金娜收穫歷史最高523.5萬美元（約1.6億台幣）的冠軍獎金，亞軍莎芭蓮卡則獲得269.5萬美元（約8347.1萬台幣）。儘管無緣衛冕，莎芭蓮卡在本賽季所獲得的總獎金仍創下新紀錄，超越了小威廉絲（Serena Williams）自2013年保持的WTA單賽季獎金歷史紀錄。這是蕾芭金娜本季斬獲的第三座單打桂冠（含斯特拉斯堡與寧波公開賽），她也成為WTA年終總決賽史上連續第10位「初登場即奪冠」的選手。其本季冠軍數量在巡迴賽中僅次於莎芭蓮卡（四冠），與絲薇泰克（Iga Swiatek）及佩古拉（Jessica Pegula）並列三冠。她以58勝19敗的戰績結束其職業生涯至今最成功的賽季，並將與莎芭蓮卡的對戰紀錄改寫為6勝8負，其中三場勝利均來自決賽（包括2023年印第安泉、2024年布里斯本及2025年利雅德）。From sc麗台運動報 ・ 1 天前
網球》喬科維奇百冠後突宣布因傷告別年終賽 穆塞蒂意外迎來首秀
才剛在雅典公開賽封王的前球王喬科維奇（Novak Djokovic），今因肩傷宣布退出ATP年終總決賽，這位手握24座大滿貫的傳奇球星於週六確認此消息，距離他剛奪下生涯第101座冠軍僅僅隔日。38歲的喬科維奇原定在「康諾斯組」出賽，其席位將由穆塞蒂（Lorenzo Musetti）取代——兩人稍早才在雅典ATP巡迴賽決賽交手，喬科維奇當時以4比6、6比3和7比5擊敗了這位義大利球星。I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home ??. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα To Lorenzo, what an epic battle. Congratulations… pic.twitter.com/hNBWaKv6X9—麗台運動報 ・ 20 小時前
高舉生涯第101冠「喬帥」賽後宣布退出拿過7冠年終賽
職業網壇僅存的F4球星喬科維奇（Novak Djokovic），今天在ATP（ Association of Tennis Professionals，職業男子網球）希臘錦標賽決賽擊敗對手，抱回生涯第101座的冠軍獎盃，不過賽後「喬帥」傳出肩傷消息，他已決定退出7度奪冠的年終賽。太報 ・ 22 小時前
