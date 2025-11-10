喬科維奇奪生涯第101冠 連2年因傷退ATP年終總決賽

精彩發球、迫使對手回球掛網，收下冠軍點後，塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic），精疲力盡躺在地上慶祝。

在ATP希臘錦標賽，喬帥決賽對決義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti），先輸一盤、再倒趕兩盤，歷經近3小時苦戰才勝出。

喬科維奇說：「3小時的艱苦比賽對體能消耗極大，穆薩提發揮得非常出色。比賽勝負難料，誰都可能獲勝，恭喜他完成一場精采的比賽，我為自己能堅持下來感到非常自豪。」

廣告 廣告

這是喬科維奇生涯第101座冠軍，以38歲又170天的年紀，成為ATP史上最年長的冠軍。

不過賽後喬帥透過社群媒體發文宣布，連續2年放棄年終總決賽；他表示原本非常期待能在義大利杜林出賽，但在希臘雅典的決賽後，很遺憾必須因為持續有傷宣布退賽。

對手回球出底線，畫面上的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），握拳慶祝奪下年終賽后冠。經過兩盤激戰，世界排名第6的芮芭奇娜，以直落二擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮（Aryna Sabalenka），不但是史上首位奪下年終賽女單冠軍的哈薩克球員，也是亞洲第一人。

更多公視新聞網報導

台選手世界耶誕麵包錦標賽奪冠 總統賀電恭喜

喬科維奇14度闖進溫網四強 獨居史上第一

喬科維奇再創傳奇 成溫網百勝第三人

