喬科維奇第101冠到手！硬地破費德勒紀錄 因傷連2年不打ATP年終賽
塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）在ATP希臘錦標賽中，逆轉擊退義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），生涯第101冠到手，同時也是他在硬地第72冠，超越瑞士特快車、退役傳奇球星費德勒（Roger Federer）紀錄。
喬科維奇這場比賽並不輕鬆，他先是以4比6丟掉首盤，不過經驗老道的他逐漸找回節奏，接下來以6比3、7比5擊退穆塞蒂，順利帶走冠軍。賽後他直呼，這是一場難以置信的比賽。
喬科維奇奪下生涯第101座冠軍，同時他在硬地賽場冠軍樹正式超越費德勒，成為新的硬地之王。
不過有肩傷在身的喬科維奇，奪冠後在社群平台宣布退出退出ATP年終賽，這也是他連2年沒打ATP年終賽。他向球迷們道歉，強調自己會盡速返回賽場，繼續奮戰。
喬科維奇棄賽後，也讓原本無法參加ATP年終賽的穆塞蒂，將遞補參賽。
網球》喬科維奇劍指生涯101冠！雅典決戰年輕15歲穆塞蒂
喬科維奇（Novak Djokovic）穩紮穩打，6：3、6：4馴服德國會外賽黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann），塞爾維亞頭號種子3連勝、1盤未失挺進雅典男網賽決戰，劍指職業生涯第101座冠軍。「這是我本屆賽事表現最好的一場，這場勝利來得正是時候。漢夫曼是很大威脅，因為他發球有力，球路也自由時報 ・ 1 天前
網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王
喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP25自由時報 ・ 2 小時前
網球》兩盤都先破發再遭對手反撲 謝淑薇組合年終賽無緣決賽未能打破冠軍荒
謝淑薇／奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今在WTA年終總決賽雙打4強賽中對上芭波絲(Timea Babos，匈牙利)／史蒂芬妮（Luisa Stefani，巴西）組合，謝淑薇組合兩盤都在先破發下，才遭對手回破反撲，最終以4比6、6比7(5)吞敗，遺憾今年還是沒能打破冠軍荒。在年終積分排名上，謝淑薇／奧絲塔朋科排名第6，而芭波絲／史蒂芬妮僅排名第7，但兩組都意外雙雙挺進4強，而且兩組都還沒有交手紀錄。以三連勝闖進4強的謝淑薇／奧絲塔朋科組合，今在第一盤首局對手的第1個發球局，可惜就有4個發球局沒能拿下，可是第3局還是率先破發，但第6局被回破，可惜在第10局雙二度被破發後，反倒先以4比6讓出首盤。第二盤又是謝淑薇組合在第5局率先破發，一度以4比2領先；但不料第8局又被回破，第10局化解了2個賽末點，雖然最終力戰至6比6平手搶七，雖然一度從2比1被對手連下4分反超，又從2比5再連追3分到5比5平手後，可惜再連失2分後，最終以5比7遺憾吞敗無緣晉級決賽。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導麗台運動報 ・ 1 天前
網球》蕾芭金娜年終賽強勢封賺進1.6億台幣 莎芭蓮卡年終第一創單季獎金紀錄
壓線晉級ＷＴＡ年終總決賽的哈薩克好手蕾芭金娜（Elena Rybakina），最終爆冷成為本屆賽事最後的贏家！她於WTA年終總決賽決賽中，以6比3、7比6(0)力克世界第一莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），豪取賽季11連勝，強勢奪冠。這場「不敗對決」中，蕾芭金娜收穫歷史最高523.5萬美元（約1.6億台幣）的冠軍獎金，亞軍莎芭蓮卡則獲得269.5萬美元（約8347.1萬台幣）。儘管無緣衛冕，莎芭蓮卡在本賽季所獲得的總獎金仍創下新紀錄，超越了小威廉絲（Serena Williams）自2013年保持的WTA單賽季獎金歷史紀錄。這是蕾芭金娜本季斬獲的第三座單打桂冠（含斯特拉斯堡與寧波公開賽），她也成為WTA年終總決賽史上連續第10位「初登場即奪冠」的選手。其本季冠軍數量在巡迴賽中僅次於莎芭蓮卡（四冠），與絲薇泰克（Iga Swiatek）及佩古拉（Jessica Pegula）並列三冠。她以58勝19敗的戰績結束其職業生涯至今最成功的賽季，並將與莎芭蓮卡的對戰紀錄改寫為6勝8負，其中三場勝利均來自決賽（包括2023年印第安泉、2024年布里斯本及2025年利雅德）。From sc麗台運動報 ・ 6 小時前
