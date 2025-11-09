喬科維奇第101冠到手！硬地破費德勒紀錄 因傷連2年不打ATP年終賽

喬科維奇生涯第101冠到手。（翻攝@DjokerNole）

塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）在ATP希臘錦標賽中，逆轉擊退義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），生涯第101冠到手，同時也是他在硬地第72冠，超越瑞士特快車、退役傳奇球星費德勒（Roger Federer）紀錄。

喬科維奇這場比賽並不輕鬆，他先是以4比6丟掉首盤，不過經驗老道的他逐漸找回節奏，接下來以6比3、7比5擊退穆塞蒂，順利帶走冠軍。賽後他直呼，這是一場難以置信的比賽。

喬科維奇奪下生涯第101座冠軍，同時他在硬地賽場冠軍樹正式超越費德勒，成為新的硬地之王。

不過有肩傷在身的喬科維奇，奪冠後在社群平台宣布退出退出ATP年終賽，這也是他連2年沒打ATP年終賽。他向球迷們道歉，強調自己會盡速返回賽場，繼續奮戰。

喬科維奇棄賽後，也讓原本無法參加ATP年終賽的穆塞蒂，將遞補參賽。

