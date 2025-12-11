喬裝逃出委內瑞拉 諾貝爾和平獎得主馬查多現身奧斯陸

挪威 / 綜合報導

今年的諾貝爾和平獎得主，是委內瑞拉反對派領袖「馬查多」。10日晚上在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮，是由她的女兒代為出席領獎，「馬查多」本人則是在當天稍晚，於奧斯陸一間飯店的陽台驚喜現身。美國「華爾街日報」報導，「馬查多」祕密策畫兩個月，喬裝打扮通過軍事檢查哨，搭乘漁船橫越加勒比海，再搭機前往美國轉機到挪威，途中甚至獲得美軍協助，才能成功逃出委內瑞拉。

2025年諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，戲劇性現身，聚集在飯店外的支持者歡聲雷動，自動自發唱起委內瑞拉國歌，2025諾貝爾和平獎得主馬查多說：「我很遺憾地告訴你，我無法及時趕到參加頒獎典禮，但我會到奧斯陸，我現在正在前往奧斯陸的路上。」諾貝爾獎頒獎典禮，10日晚間在挪威奧斯陸舉行，馬查多的女兒代替她出席領獎，而馬查多本人，不顧委內瑞拉政府頒布的旅行禁令，冒險前往奧斯陸。

華爾街日報報導，馬查多祕密策畫兩個月，在7日下午展開行動，戴假髮喬裝打扮，離開躲藏1年的卡拉卡斯郊區住處，與兩名協助者一起，成功通過10個軍事檢查哨，抵達一處海岸漁村，她在當地短暫休息後，於9日清晨5點搭上1艘木製漁船，前往加勒比海島嶼古拉索，途中遭遇強風惡浪導致行程延誤。

報導指出，馬查多獲得1個，曾協助多名委國人士逃亡的在地團隊協助，團隊在出海前還致電美軍，告知船上乘客身分，避免在途中遭襲，航跡資料顯示，馬查多搭船前往古拉索時，兩架美國海軍F-18戰機，進入委內瑞拉灣附近空域，盤旋約40分鐘，不過美國國防部拒絕評論，馬查多在古拉索休息一晚後，搭乘友人安排的行政專機，飛往美國緬因州班戈，從當地轉機前往挪威奧斯陸。

馬查多在挪威議長陪同下，參觀挪威國會，並出席挪威諾貝爾委員會，舉行的記者會，2025諾貝爾和平獎得主馬查多說：「我認為他們(委內瑞拉政府)不知道我在哪裡，當然，他們會用盡一切手段，阻止我來到這裡，事實上，我想藉著你的提問，感謝那些冒著生命危險幫助我的人，所以我今天才可以站在這裡。」馬查多強調，這座諾貝爾和平獎，屬於委內瑞拉全體國民，她會把這份榮耀帶回家鄉，分享給所有委內瑞拉人。

