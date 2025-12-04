喬許哈契遜吃披薩可以加鳳梨 演完恐部片還是霧煞煞

伊莉莎白萊爾（左起）、派珀盧比歐、喬許哈契遜，原班人馬回歸《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）

改編同名電玩、繼2023年改寫票房之後，恐怖片《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》（Five Nights at Freddy's 2）再度把觀眾帶回鬧鬼的機械玩偶世界，男主角喬許哈契遜（Josh Hutcherson）回歸飾演倒楣的夜班保全，想要找出廢棄的披薩餐館的來龍去脈。不過在戲外，他說披薩加鳳梨，就跟一些經典口味一樣，是可以吃的。

被遺忘在廢棄餐館的機械玩偶，這一回揭露背後隱藏更多黑暗的秘密。（UIP提供）

雖然同名電玩已經累積大量的粉絲，喬許哈契森接演的時候，刻意不去碰觸相關訊息，只跟導演艾瑪塔米（Emma Tammi）等人討論，「說實話，當初我加入時，並沒有意味到《佛萊迪餐館之五夜驚魂》有多轟動，這是我沒碰觸的電玩世界，所以我對它一無所知。我沒有深入研究任何遊戲傳說來更深入地了解我的角色背景，因為我不想知道任何不應該知道的事情，最好讓它活在這個宇宙。」

緊接著第一集的結尾，那些被遺忘在廢棄餐館的機械玩偶，再次被人喚醒，同時也引發了新的意外，一切都指向駭人的黑暗起源、揭露佛萊迪餐館的真正祕密，隱藏在這裡的一股神祕力量。喬許哈契森承認，對於粉絲來說，第一集可能不夠恐怖，「第一集應該可以更恐怖，我想觀眾也這樣覺得。雖然大家都很捧場，但也希望可以更恐怖一點。」好的，這一回讓大家如願以償。

拍戲時，真正對這個世界熟悉的萬事通，是飾演他妹妹的演員派珀盧比歐（Piper Rubio），簡直就是活字典，她說：「我每次和派珀在片場聊天的時候，她都會花2到3個小時為我講解《佛萊迪餐館之五夜驚魂》電玩遊戲系列作品的傳說故事。她可以詳細解釋每一個角色、他們的背景故事，以及一切是如何連結在一起。她對這個系列真的非常瞭解，所以她成為我在片場最好的資訊來源。每當我需要搞清楚什麼，我只要說：『嘿，派珀，再跟我解釋一次。』然後她就會開始講解，我們也可以繼續拍攝。」

即使不夠理解這整個宇宙，喬許哈契森依然希望最終的成果可以達到目標，提供觀眾高品質的聲光娛樂，至於要搞懂整個《佛萊迪餐館之五夜驚魂》龐大世界觀，他承認這項任務艱鉅多了，「我嘗試當一個很有邏輯的人，很多時候都覺得太不合理，我想說，『這是什麼意思？』『為什麼要這樣？』但是在《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的宇宙中，你必須先放下這些想法，投入在看似古怪的事物之中。」特別是有很多細節，都是跟電玩原著致敬，他保證這些細節會讓粉絲樂在其中。

