喬許歐康納拍《鋒迴路轉：亡者歸來》狂淋雨 崩潰喊：「雨為何不下在丹尼爾克雷格身上？」
1. 喬許歐康納拍到全身泥濘，狂問為何只有他淋雨？
2. 丹尼爾克雷格總是乾爽，讓歐康納忍不住心生抱怨？
3. 導演雷恩強生鬆口 《鋒迴路轉4》已在腦中成形！
【文／千尋少女】Netflix年底強檔續作《鋒迴路轉：亡者歸來》（Wake Up Dead Man）日前於全球正式上線，新加入卡司的喬許歐康納 （Josh O'Connor）受訪時坦言拍攝過程相當艱辛，尤其當他全身濕透、滿身泥濘時，搭檔丹尼爾克雷格（Daniel Craig）卻總能保持乾爽，讓他忍不住笑說自己彷彿被劇組「整了」。
由雷恩強生（Rian Johnson）執導的懸疑推理系列《鋒迴路轉》推出第三章，曾因影集《王冠》走紅的喬許歐康納加入全新續作，在片中飾演一名年輕時狂放不羈、晚年改信宗教的前拳擊手牧師。然而，小鎮教會發生命案後，他隨即成為頭號嫌疑人，被迫與丹尼爾克雷格飾演的名偵探貝諾瓦白朗聯手追查真相。
歐康納在接受《娛樂週刊》專訪回憶拍攝現場的惡劣環境，直言：「真是不輕鬆。」尤其是在關鍵的森林戲中，他必須在狂風暴雨中搏鬥，不僅心理與精神承受巨大壓力，身體也吃盡苦頭。他形容片場的雨勢「誇張到不行」，常常拍到一半臨時被告知要「加雨」，當他反問「劇本裡沒寫這場戲要下雨吧？」得到的回應卻是：「不，喬許，現在下雨了。」讓他哭笑不得。
更讓歐康納百思不得其解的是，幾乎每次被淋成落湯雞的都是自己。他忍不住想抱怨：「為什麼雨永遠下在我身上，卻不會淋到丹尼爾克雷格？」儘管如此，能參與雷恩強生的作品仍讓他甘之如飴，笑說：「我願意犧牲。」
儘管拍攝條件艱苦，歐康納仍十分享受加入《鋒迴路轉》宇宙的過程。他透露，拍攝初期與丹尼爾克雷格、蜜拉庫妮絲對戲時，三人很快建立起默契，「片場笑聲不斷，玩得很過癮，也產生了很好的化學反應。」隨後葛倫克蘿絲、喬許布洛林、凱莉華盛頓等重量級演員陸續進組，也讓片場氣氛也越來越熱鬧。
此外，導演雷恩強生日前也透露，已經開始構思系列第四集的可能性，目前已有基礎、概念性的想法，但尚未發展出具體主題、地點或劇情。他表示，接下來將先完成一部原創電影，再回歸《鋒迴路轉》系列，並強調該系列的核心在於回應當下的時代氛圍，「不一定指向具體的時事或政治，而是捕捉我們此刻對世界的共同感受。」
《鋒迴路轉：亡者歸來》現正於Netfiix熱播中
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 62
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 76
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
柿子影言》火與燼澈底翻車 老男人碎念3小時
原本該有更浩瀚背景的電影，變成納美人一家的冒險記(圖/二十世紀影業 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 312
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 24
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 7
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
偽骨科暴紅！《雙軌》虞書欣「獻吻無血緣哥哥」 兄妹戀登頂排行
禁忌戀情題材再掀話題！陸劇《雙軌》以「偽骨科」劇情橫掃8國熱播榜冠軍，虞書欣、何與飾演沒有血緣的兄妹，情不自禁突破界線的吻戲引發熱議。「偽骨科」意指無血緣的兄妹戀，常被編劇用來製造張力和浪漫，2023年《我的人間煙火》、《以家人之名》等作品皆有類似情節，深受劇迷喜愛。網友直呼「好甜」，你追了嗎？TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 41
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23