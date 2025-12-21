喬許歐康納拍《鋒迴路轉：亡者歸來》狂淋雨 崩潰喊：「雨為何不下在丹尼爾克雷格身上？」

《鋒迴路轉：亡者歸來》劇照

1. 喬許歐康納拍到全身泥濘，狂問為何只有他淋雨？

2. 丹尼爾克雷格總是乾爽，讓歐康納忍不住心生抱怨？

3. 導演雷恩強生鬆口 《鋒迴路轉4》已在腦中成形！

【文／千尋少女】Netflix年底強檔續作《鋒迴路轉：亡者歸來》（Wake Up Dead Man）日前於全球正式上線，新加入卡司的喬許歐康納 （Josh O'Connor）受訪時坦言拍攝過程相當艱辛，尤其當他全身濕透、滿身泥濘時，搭檔丹尼爾克雷格（Daniel Craig）卻總能保持乾爽，讓他忍不住笑說自己彷彿被劇組「整了」。

由雷恩強生（Rian Johnson）執導的懸疑推理系列《鋒迴路轉》推出第三章，曾因影集《王冠》走紅的喬許歐康納加入全新續作，在片中飾演一名年輕時狂放不羈、晚年改信宗教的前拳擊手牧師。然而，小鎮教會發生命案後，他隨即成為頭號嫌疑人，被迫與丹尼爾克雷格飾演的名偵探貝諾瓦白朗聯手追查真相。

《鋒迴路轉：亡者歸來》劇照

歐康納在接受《娛樂週刊》專訪回憶拍攝現場的惡劣環境，直言：「真是不輕鬆。」尤其是在關鍵的森林戲中，他必須在狂風暴雨中搏鬥，不僅心理與精神承受巨大壓力，身體也吃盡苦頭。他形容片場的雨勢「誇張到不行」，常常拍到一半臨時被告知要「加雨」，當他反問「劇本裡沒寫這場戲要下雨吧？」得到的回應卻是：「不，喬許，現在下雨了。」讓他哭笑不得。

更讓歐康納百思不得其解的是，幾乎每次被淋成落湯雞的都是自己。他忍不住想抱怨：「為什麼雨永遠下在我身上，卻不會淋到丹尼爾克雷格？」儘管如此，能參與雷恩強生的作品仍讓他甘之如飴，笑說：「我願意犧牲。」

《鋒迴路轉：亡者歸來》劇照

儘管拍攝條件艱苦，歐康納仍十分享受加入《鋒迴路轉》宇宙的過程。他透露，拍攝初期與丹尼爾克雷格、蜜拉庫妮絲對戲時，三人很快建立起默契，「片場笑聲不斷，玩得很過癮，也產生了很好的化學反應。」隨後葛倫克蘿絲、喬許布洛林、凱莉華盛頓等重量級演員陸續進組，也讓片場氣氛也越來越熱鬧。

《鋒迴路轉：亡者歸來》劇照

此外，導演雷恩強生日前也透露，已經開始構思系列第四集的可能性，目前已有基礎、概念性的想法，但尚未發展出具體主題、地點或劇情。他表示，接下來將先完成一部原創電影，再回歸《鋒迴路轉》系列，並強調該系列的核心在於回應當下的時代氛圍，「不一定指向具體的時事或政治，而是捕捉我們此刻對世界的共同感受。」

《鋒迴路轉：亡者歸來》現正於Netfiix熱播中

